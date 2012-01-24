واشنطن تدافع عن مذيع كوميدي شهير تعرض لانتقادات السيخ

مصدر الصورة e Image caption طائفة السيخ اتهمت لينو بإصدار تعليقات مهينة في الماضي

دافعت الولايات المتحدة عن المذيع الكوميدي الأمريكي الشهير جاي لينو وحقه في حرية التعبير بعد تعرضه لانتقادات من الهنود السيخ بسبب ذكره معبدا مقدسا خلال إحدى حلقات برنامجه.

وذكر لينو خلال عرض في برنامجه الساخر "جاي لينو شو" الذي يعرض على قناة ان بي سي الأمريكية المعبد الذهبي في امريتسار بوصفه المكان الذي يقضي فيه المرشح الجمهوري ميت رومني أجازة الصيف.

ويرى الهنود السيخ أن لينو سخر من المعبد الذهبي باعتباره مقصد الأغنياء علما بأن رومني يواجه تساؤلات خلال حملته في الانتخابية التمهيدية لسباق الرئاسة الأمريكي حول تضخم ثروته.

ووقع الهنود السيخ عريضة على شبكة الانترنت كما وصف وزير هندي تعليق لينو بأنه "مرفوض" وقال إن " حرية التعبير لا تعني إيذاء مشاعر الآخرين".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن بلادها لم تجر أي اتصالات مع الهند حول هذه القضية ولكن المعروف أن الدستور الأمريكي يحمي حرية التعبير.

وأوضحت نولاند أن واشنطن تكن "الاحترام المطلق" لجميع الهنود، بما فيهم طائفة السيخ مشيرة إلى أن الرئيس باراك أوباما كان أول رئيس أمريكي يحتفل في البيت الأبيض بعيد ميلاد مؤسس الديانة السيخية غورو ناناك.

وأضافت " من الواضح لنا أن الأمريكيين السيخ ساهموا بشكل كبير في المجتمع الأمريكي".

من جانبه قال الوزير الهندي لشؤون المهاجرين فايالا رافي " إنه من المؤسف والمرفوض تماما أن يأتي هذا التعليق بعد عرض مشاهد للمعبد الذهبي".

واتهمت العريضة التي نشرت على الانترت تحت إشراف أعضاء من طائفة السيخ في أمريكا المذيع جاي لينو بأنه له ماضي في إصدار تعليقات مهينة حول السيخ.

ولم يصدر أي تعليق من لينو حتى الآن حول هذه القضية.