شاهدة في محاكمة برلسكوني: نساء بملابس راهبات يتعرين في حفلات ماجنة

مصدر الصورة AFP Image caption قالت ايماني فاضل انها حضرت حفلات "البونغا بونغا" التي يقيمها برلسكوني

قالت شاهدة في محاكمة رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني إن بعض الفتيات اللواتي يقمن بالتعري كن يلبسن لباس الراهبات في احدى الحفلات الخاصة للرئيس الوزراء الايطالي السابق.

وقالت العارضة "الموديل" ايماني فاضل انها قبضت الفي يورو من برلسكوني في أول مرة حضرت فيها احدى حفلات "بونغا بونغا" التي كان يقيمها.

وكانت واحدة من عدة نساء جئن الى قاعة المحكمة في ميلانو للادلاء بشهاداتهن في محاكمة برلسكوني.

وقد اتهم برلسكوني بتهمة دفع مبلغ لممارسة الجنس مع راقصة قاصر في ملهى ليلي.

وكانت الفتاة المغربية الأصل كريمة المحروق بعمر 17 عاما حين زعم أنها مارست الجنس مع رئيس الوزراء الايطالي.

كما اتهم برلسكوني ايضا باساءة استخدام سلطاته عبر تدخله لدى الشرطة لاطلاق سراح كريمة المحروق (المعروفة باسم شهرتها في صالة الرقص روبي) من السجن بعد اعتقالها بتهمة السرقة.

"بونغا بونغا"

وقالت ايماني فاضل للمحكمة انها حضرت عددا من حفلات في فيلا برلسكوني خارج مدينة ميلانو.

وافادت انها شاهدت في ليلة ذهابها الاولى شابتين في ملابس الراهبات يقمن بالتعري امام رئيس الوزراء. واضافت ان واحدة منهن كانت نيكول مينيتي وهي الان عضو مجلس محلي في حزب برلسكوني "شعب الحرية" في ميلانو.

وقالت ان منيتي والمرأة الاخرى التي كانت ترتدي رداء الراهبات بتن هذه الليلة في فيلا برلسكوني، موضحة ان النساء اللواتي يحضرن حفلات البونغا بونغا تدفع اليهن مبالغ اضافية مقابل ممارسة الجنس معهن.

مصدر الصورة Reuters Image caption يتهم برلسكوني بممارسة الجنس مع فتاة قاصرة

وذكرت صحيفة كورييه ديلا سيرا الايطالية الاسبوع الماضي ان برلسكوني دفع ما مقداره 127 الف يورو الى ثلاث شاهدات بينهن مينيتي منذ بدء القضية العام الماضي.

ونفى محامي برلسكوني لوكالة فرانس برس ان تكون المبالغ المدفوعة محاولة للتأثير في شهادات النساء، قائلا انها كانت دفعات قانونية وتعكس "الكرم المعتاد" لرئيس الوزراء السابق.

وتمثل هذه القضية واحدة من ثلاث قضايا مرفوعة ضد رجل الاعمال ورئيس الوزراء الايطالي السابق، والقضيتان الاخريان تتعلقان بتزوير في الضريبة وانتهاك اسرار رسمية، كما اثيرت قضية رابعة في محمكة ايطالية تتعلق باتهامه بتقديم رشى.

وكان برلسكوني تنحى عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بسبب مشكلات ومخاوف تتعلق بالاقتصاد الايطالي.