الهند تعلن نجاح تجربة اطلاق صاروخ طويل المدى

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اعلنت وكالة تطوير التقنيات العسكرية ان الهند اجرت الخميس تجربة ناجحة لاطلاق صاروخ بعيد المدى يتمتع بقدرات نووية وقادر على ضرب اي هدف يقع على الاراضي الصينية.

واشادت الحكومة الهندية بالصاروخ "اغني-في" والذي يبلغ مداه 5 آلاف كيلو مترا باعتباره يشكل دعما رئيسا لجهدها في مواجهة السيطرة الصينية الاقليمية.

وقال رئيس وكالة تطوير التقنيات العسكرية ان " الهند خرجت من هذه التجربة كقوة صاروخية اقليمية".

واكد انه "حدث تاريخي يشرف بلادنا في مجال تكنولوجيا الصواريخ".

وقال مصدر عسكري لم يكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان الصاروخ اطلق في الساعة 08:07 بالتوقيت المحلي من جزيرة وييلر على الساحل الشرقي للهند.

واضاف ان الصاروخ وصل الى ارتفاع مداه 6 آلاف كيلو متر، وانه سار طبقا للخطة الموضوعة بنجاح.

ويمكن للصاروخ الذي يزن 50 طنا ويبلغ ارتفاعه 17 مترا، نظريا ان يضرب اهدافا في الصين وفي كل آسيا بالاضافة الى بعض دول اوروبا، وفقا للخبراء.

وتشكل هذه العملية الناجحة تقدما كبيرا لثالث قوة اقتصادية في آسيا التي تطبق برنامجا واسعا لحيازة المعدات العسكرية من اجل تحديث جيشها السعي الى تعزيز وسائلها الدفاعية خصوصا في مواجهة الصين.

مصدر الصورة BBC World Service Image caption صاروخ من طراز أنغي 4 خلال تدريبات على عرض عسكري في يناير الماضي في نيودلهي

والدول الوحيدة التي تملك صواريخ يبلغ مداها مدى صاروخ اغني-في هي الصين وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل.

وتأتي التجربة الهندية بعد اسبوع من تجربة مماثلة اجرتها كوريا الشمالية اثارت سلسلة من الاعتراضات الدولية.

وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الذي زعمت انه يحمل قمرا اصطناعيا للارصاد الجوية في خطوة قوبلت بانتقادات دولية بسبب مخاوف من انه قد يعزز قدرة بيونغ يانغ على صنع صواريخ بالستية.