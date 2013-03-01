عدد الكاثوليك حول العالم يتجاوز المليار

Image caption أكثر من 140 في المئة من الكاثوليك يعيشون في أمريكا اللاتينية، لكن أفريقيا شهدت أكبر تزايد في عدد أفراد الكنيسة خلال السنوات الأخيرة.

هناك ما يقدر بـ1.2 مليار شخص من اتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، بحسب إحصاءات الفاتيكان، وأكثر من 40 في المئة منهم يعيشون في أمريكا اللاتينية، لكن أفريقيا شهدت أكبر تزايد في عدد أفراد الكنيسة خلال السنوات الأخيرة.

يصل عدد الكاثوليك في أمريكا اللاتينية 483 مليون شخص وهم يمثلون 41.3 في المئة من إجمالي عدد الكاثوليك حول العالم، وهناك أربع دول في أمريكا اللاتينية من بين الدول العشر الأعلى في العالم من حيث السكان الكاثوليك.

Image caption حصل تحول في عدد الكاثوليك حول العالم

ويوجد في البرازيل أعلى نسبة من أتباع الكنيسة الكاثوليكية مقارنة بأي دولة أخرى ويتجاوز عددهم 150 مليون شخص، بينما تضم إيطاليا أكبر عدد من الكاثوليك في أوروبا ويصل عددهم إلى 57 مليونا، في حين يوجد في الكونغو الديمقراطية أعلى عدد من السكان الكاثوليك في أفريقيا وتحتل الكونغو المركز التاسع على مستوى العالم بنحو 36 مليونا شخص.

تحول عالمي

ومنذ عام 1970، شهد انتشار الكاثوليكية نقطة تحول عالمية ناحية الجنوب، حيث تراجعت نسبة الكاثوليك الذين يعيشون في أوروبا بينما شهدت أفريقيا نموا في عدد الكاثوليك من 45 مليونا في عام 1970 إلى 176 مليونا عام 2012. وشهدت آسيا نموا أيضا بلغت نسبته نحو 12 في المئة من إجمال عدد السكان الكاثوليك في العالم، أو نحو 137 مليون شخص.

الكرادلة وحق التصويت

هناك 117 من الكرادلة يحق لهم المشاركة في تصويت مجمع انتخاب البابا، لكن 115 شخصا منهم سيشاركون فيه.

واختار البابا بنديكتوس السادس عشر 67 من الكرادلة لاختيار البابا المقبل، بينهم 60 من أوروبا يضمون 21 إيطاليا.

Image caption 117 من الكرادلة لهم حق التصويت

وبحسب قوانين الكنيسة، فإنه يحق انتخاب أي كاثوليكي معمد لمنصب البابا، لكن خلال ال600 عام الماضية كان دائما يتم اختيار البابا الجديد من بين الكرادلة.

وتم تحديد عشرة كرادلة بوصفهم الأوفر حظا لخلافة البابا المستقيل من بينهم ثلاثة من أوروبا، وهناك تكهنات بأن البابا الجديد ربما يأتي من بين المناطق التي شهدت أكبر تزايدا في أعداد المنتمين للكنيسة الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.