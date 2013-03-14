دراسة: حرب العراق تكلف الميزانية الأمريكية أكثر من تريليوني دولار

Image caption قال التقرير ان تكلفة حرب العراق قد تصل قيمتها الى نحو أربعة تريليونات دولار

بلغت تكلفة الحرب الأمريكية في العراق 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى 490 مليار دولار تمثل مستحقات قدامى المحاربين، وهي نفقات قد تنمو إلى أكثر من ستة تريليونات دولار خلال العقود الأربعة المقبلة بعد حساب الفائدة، حسب دراسة أعدها معهد واتسون للدراسات الدولية بجامعة براون الأمريكية.

وقالت الدراسة، التي حملت عنوان (تكاليف مشروع الحرب) إن الحرب أفضت إلى مقتل نحو 134 ألف مدني عراقي وربما أسهمت في مقتل أربعة أمثال هذا الرقم.

فمع إدراج أعداد القتلى في صفوف قوات الأمن والمتمردين والصحفيين وعمال الإغاثة، ارتفع إجمالي ضحايا الحرب إلى ما بين 176 ألفا و189 ألفا، بحسب الدراسة.

وجاء نشر الدراسة، التي شارك في إعدادها نحو ثلاثين أكاديميا وخبيرا، متزامنا مع الذكرى العاشرة لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة يوم 19 مارس/ آذار عام 2003.

وتعد الدراسة بمثابة تحديث لتقرير أعده معهد واتسون عام 2011 قبل الذكرى العاشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، ووضع تقديرات للخسائر المادية والبشرية للحروب التي تلت الهجمات في أفغانستان وباكستان والعراق.

زيادة الأعباء

وذكرت الدراسة التي اعدها المعهد عام 2011 أن إجمالي تكلفة الحروب تصل إلى 3.7 تريليون دولار على الأقل، وذلك بناء على النفقات الفعلية المعلنة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بالإضافة للالتزامات المستقبلية المترتبة على الحروب مثل المستحقات الطبية وتعويضات المعاقين من قدامى المحاربين.

وارتفع هذا التقدير إلى نحو أربعة تريليونات دولار في التقرير الأخير.

كما ارتفع تقدير عدد الضحايا في الحروب الثلاثة مما يتراوح بين 224 ألفا و258 ألفا، إلى ما يتراوح بين 272 ألفا و329 ألفا، وذلك في غضون عامين.

وتستثني هذه الأرقام حالات الوفاة التي حدثت بشكل غير مباشر بسبب أمور مثل الهجرة الجماعية للأطباء والبنية التحتية المتهالكة.

كما تستثني الدراسة تريليونات الدولارات من الفائدة التي قد تدفعها الولايات المتحدة خلال السنوات الأربعين المقبلة. ويشير التقرير إلى أن فوائد تكاليف حرب العراق قد تصل إلى نحو أربعة تريليونات دولار خلال هذه الفترة.

كما يبحث التقرير الأعباء التي وقعت على عاتق قدامى المحاربين وأسرهم، حيث يظهر وجود تكاليف اجتماعية ضخمة بالاضافة إلى زيادة في حجم الإنفاق على قدامى المحاربين.

وكانت دراسة 2011 قد خلصت الى أن مستحقات العلاج للمصابين والمعاقين من قدامى المحاربين بعد 10 سنوات من الحرب بلغ اجمالا 33 مليار دولار. وبعد عامين، ارتفع هذا الرقم إلى 134.7 مليار دولار.

مكاسب قليلة

يدرج التقرير ما حققته الولايات المتحدة من مكاسب قليلة من الحرب في الوقت الذي أعرب فيه العراق عن صدمته. كما ساعدت الحرب في تعزيز نشاط المسلحين الإسلاميين المتشددين في المنطقة، وانتكاسة حقوق المرأة وتراجع نظام الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل من عثرات.

كما أن جهود الإعمار التي وصل الأنفاق عليها الى 212 مليار دولار لم تثمر على نحو كبير بعد توجيه الكثير من الأموال إلى الانفاق على الأمن وإهدار الكثير منها أو التلاعب فيها.

يذكر أن ادارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بررت قرار خوض الحرب في العراق بزعم ان حكومة صدام حسين تمتلك اسلحة دمار شامل، في حين لم تجد الولايات المتحدة وقوات التحالف أي مخزون منها.

وقال ستيفين بوتشي، مساعد وزير الدفاع الامريكي السابق دونالد رامسفيلد خلال فترة ما قبل الحرب وخلالها والذي يشغل الآن كبير باحثي مؤسسة هيريتيج، "كان لابد من اتخاذ اجراء."

وقال بوتشي "لو كانت لدينا رؤية بشأن كم ستطول فترة الحرب وأنها ستفضي حتى إلى نصف الخسائر البشرية المحققة لما خضنا غمار الحرب، فالوقت وحده كان كافيا لوقفنا، فالجميع اعتقدوا أنها ستكون فترة قصيرة".

ويقول المؤيدون لخوض غمار الحرب في العراق إن المعلومات الاستخباراتية التي أتيحت في ذلك الوقت أفادت باستحواذ العراق على أسلحة محظور استخدامها، كما أشارت إلى أن بعض الدول المعارضة للغزو وافقت على هذا الاعتقاد.