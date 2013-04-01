اغتصاب سائحة في حافلة في ريو دي جانيرو بالبرازيل

Image caption تشن الحكومة البرازيلة حملة على العنف المتعلق بالمخدرات استعدادا لكأس العالم

قالت الشرطة البرازيلية إن سائحة أجنبية تعرضت للاغتصاب والسرقة في حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل.

واعتقلت الشرطة شخصين اثر مهاجمة المرأة وصديقها اللذين استقلا الحافلة في منطقة كوباكابنا في ريو.

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل والمرأة أو جنسيتهما.

ويمثل الحد من العنف اولوية رئيسية للسلطات في ريو التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم العام القادم ودورة الالعاب الاولمبية عام 2016.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين مشتبها بهما من بينهما سائق الحافلة.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما أمرا ركاب الحافلة بمغادرتها ثم قاداها الى مشارف المدينة.

وجرى اغتصاب المرأة عدة مرات في الحافلة بينما قيدت يدا صديقها وابرح ضربا.

والقى المشتبه بهما المرأة وصديقها من الحافلة في بلدة ايتابورال المجاورة بعد ان اجبرا على استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهما لسحب نقود، حسبما افادت الشرطة.

وتبحث الشرطة عن رجل ثالث جرى الاتصال به من هاتف محمول واستقل الحافلة وشارك في اغتصاب الفتاة.

ويكثر اللصوص في حافلات ريو وغيرها من المدن البرازيلية الكبرى ولكن مدى عنف الهجوم أثار صدمة في وسائل الاعلام المحلية.