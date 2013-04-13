صندوق النقد الدولي يعترف بالحكومة الصومالية

Image caption صندوق النقد الدولي

اعترف صندوق النقد الدولي بالحكومة الصومالية بعد امتناعه عن ذلك لمدة 22 سنة، مما قد يمكن الصندوق من تقديم مساعدة تقنية للبلد الافريقي الفقير.

لكن الصندوق لن يقدم قروضا للصومال ما لم يسدد دينا مقداره 352 مليون دولار للصندوق.

يذكر أن الصومال يعيد بناء ما تهدم فيه خلال عقدين من الحروب.

وقال الصندوق في بيان صادر عنه "اعترف بالحكومة الاتحادية برئاسة حسن شيخ محمود، مما يمهد الطريق لاستئناف العلاقات بعد 22 عاما من انقطاعها".

وبالرغم من ان الصومال كان عضوا في الصندوق منذ عام 1962 فإن غياب الحكومة ابان الحرب الاهلية ادى الى عدم قيام علاقات مع الصندوق.

يذكر ان الدول المانحة استانفت علاقاتها مع مقديشو منذ انتخاب الرئيس محمود العام الماضي، في أول انتخابات من نوعها منذ اندلاع الحرب الأهلية عقب إطاحة الرئيس محمد سياد بري عام 1991.

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت رسميا بالصومال في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تقطع علاقاتها بالصومال، فإن اسقاط مسلحين مروحيتين أمريكيتين عام 1993 الذي أدى الى مقتل 18 عسكريا أمريكيا، كان بداية انتشار الفوضى في البلاد.