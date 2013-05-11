القاتل الجماعي النرويجي بريفيك يريد أن يؤسس جمعية فاشية

Image caption قتل بريفيك 77 شخصا في هجومين نفذهما عام 2011

قالت السلطات النرويجية إنها رفضت طلبا تقدم به أندرز بيرينج بريفيك، الذي يقضي حكما بالسجن لقتله 77 شخصا في هجومين منفصلين نفذهما في العاصمة أوسلو وجزيرة قريبة منها في عام 2011، لتأسيس جمعية فاشية، مضيفة أن الطلب رفض لعدم استيفائه الشروط المطلوبة لتأسيس الجمعيات.

وكان بريفيك قد تقدم بطلب لتأسيس جمعية بإسم "الحزب الفاشي النرويجي والعصبة النوردية."

ولكن ناطقة بإسم الهيئة النرويجية المسؤولة عن تسجيل الجمعيات قالت لصحيفة أفتنبوستن اليومية إن طلب بريفيك لم يستوف الشروط.

وقالت الناطقة ميتي سيري برونمو "لكي تؤسس جمعية، يتعين عليك أن تسمي شخصين أو أكثر لعضويتها، ولكن في هذه الحالة لم يكن الا بريفيك."

وأضافت أن بريفيك لم يرفق طلبه بالمستمسكات المطلوبة.

ولكن محامي بريفيك أكد أن موكله مصمم على تقديم طلب جديد.