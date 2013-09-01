بريطانيا :وفاة المذيع والصحفي المخضرم ديفيد فروست

Image caption ديفيد فروست في إحدى حفلات توزيع جوائز إيمي التليفزيونية

توفي ديفيد فروست مقدم البرامج والكاتب البريطاني الشهير عن عمر يناهز 74 عاما إثر أزمة قلبية.

وكان فروست مقدما للبرامج المتلفزة ومعدا للبرامج عرف بكتاباته الساخرة، وكان من أشهر برامجه "تقرير فروست".

وأجرى لقاءات ومقابلات صحفية مع أغلب القادة والرؤساء العالميين طوال الحقب الثلاث الأخيرة من القرن العشرين.

كما اشتهرت أيضا عدة مقابلات أجراها فروست مع الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون والتى تم تسجيلها عقب فضيحة ووترغيت وهو ما منحها نسبة غير مسبوقة من المشاهدة.

كتب فروست نحو 15 كتابا وحصل طوال تاريخه المهني على أغلب الجوائز المرموقة، البريطانية والأمريكية والعالمية.

تقول بارني جونز التى شاركته العمل في "بي بي سي" لعشر سنوات "لقد كان فروست محبا لتقديم البرامج وقام بذلك لأكثر من 50 عاما كما كان يتطلع لتقديم المزيد مثل مقابلة كان من المفترض أن يديرها مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبوع المقبل".

ولد فروست في مقاطعة كنت قرب لندن ودرس في جامعة كامبريدج حيث التقى عددا من فناني الكوميديا لاحقا مثل بيتر كوك، غراهام شابمان وجون بيرد.

وظهر فروست في عدة قنوات تلفزيونية منها بي بي سي، أي تي في والجزيرة الانجليزية.

من جانبه نعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد فروست وقال "إنه يشاطر أسرته الأحزان وأنه كان بالنسبة إليه صديق وصحفي ذو رهبة خلال المقابلات الصحفية".