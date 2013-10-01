أوباما يدعو النواب الجمهورين للسماح للحكومة بفتح دوائرها

Image caption أوباما يلقي كلمة بشأن إغلاق دوائر فيدرالية

دعا الرئيس الامريكي باراك أوباما الجمهوريين في مجلس النواب إلى السماح للحكومة بإعادة افتتاح الدوائر الفيدرالية التي أضطرت إلى إغلاقها وتمكينها من آداء أعمالها.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي إن الحكومة أضطرت لإغلاق بعض دوائرها لأن فريقا واحدا من حزب واحد في أحد مجلسي الكونغرس قرر إنه لا يعجبه أحد القوانين، ألا وهو توفير التأمين الصحي محدود التكاليف لملايين الأمريكيين.

وقال أوباما إن ذلك سيحدث عندما يدرك الجمهوريون إنهم لن يتمكنوا أن يجعلوا الحكومة رهينة لمطالب أيديولوجية.

وبدأت الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا لبعض الدوائر الفيدرالية بعد فشل مجلسي الكونغرس في الاتفاق على موازنة جديدة.

وقد أصر النواب الجمهوريون على تأجيل اصلاحات الرعاية الصحية التي يتبناها أوباما كشرط لإقرار الميزانية.

ويواجه 700 ألف موظف حكومي أمريكي إجازة عن العمل غير مدفوعة مع عدم وجود ضمان بدفع رواتبهم بأثر رجعي إذا حلت الأزمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها دوائر فيدرالية منذ 17 عاما وقد انخفض الدولار في ساعة مبكرة من الثلاثاء.

وتقدر غولدمان ساكس أن إغلاق الدوائر الفيدرالية على مدى 3 أسابيع قد يؤدي الى خفض نحو 0.9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لهذا الربع.

وبدأ مكتب الميزانية في البيت الابيض بإخطار المؤسسات الفيدرالية أن تبدأ "الاغلاق المنظم" بينما يقترب الموعد النهائي في منتصف الليل.

وبعيد منتصف الليل قال الرئيس الامريكي باراك اوباما في تغريدة على تويتر "لقد قاموا بذلك بالفعل. اجبرت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب دوائر حكومية على الاغلاق بسبب برنامج الرعاية الصحية بدلا من تمرير موازنة حقيقية".

وقال جون بونر رئيس مجلس النواب للصحفيين إنه يأمل ان يوافق مجلس الشيوخ على لجنة من مكونة من مجلسي الشيوخ والنواب "حتى نتمكن من حل الموقف للامريكيين".

وقال مارك مارديل مراسل بي بي سي في واشنطن إن الانقسام في السياسة الامريكية أشتد للدرجة التي تمنع الحكومة عن العمل.