Image caption سنودن مقيم في روسيا بعد منحه اللجوء السياسي

كشفت وثيقة جديدة ضمن تسريبات الموظف السابق لدى الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تجمع 250 مليون عنوان بريد الكتروني سنويا للتجسس عليها.

وتضم القائمة، وفقا للوثيقة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، قوائم بعنواين داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وقالت الوثيقة إن جمع تلك العنوانين يمكن وكالة الأمن القومي من إيجاد الصلات الخفية بين الشخصيات التي تضعهم الوكالة تحت المراقبة.

وتنفي شركات الإنترنت العملاقة اعطاء الوكالة الأمريكية الإذن بالنفاذ مباشرة إلى خوادمها.

ووفقا للوثيقة المسربة، جمعت الوكالة خلال يوم واحد 444 ألف عنوان بريد الكتروني على ياهو و105 آلاف من هوتميل و82 ألفا من فيسبوك و33 ألف من جي ميل.

كما تم جمع أكثر من 22 ألف عنوان آخر من مصادر أخرى غير محددة.

كما كشفت وثيقة واشنطن بوست المسربة أن الجهاز الاستخباراتي يجمع المعلومات أثناء دخول المستخدم لحسابه الخاص أو عند إرساله رسالة.

ويتم تجميع تالك المعلومات عبر 18 موقعا للتحكم في الاتصالات تابعة للشركات الكبرى خارج الولايات المتحدة.

ولا تقتصر القوائم التي تجمعها الوكالة الاستخباراتية على عنوان البريد الالكتروني فهي تضم معلومات أخرى مثل الأسماء وعنواين المنازل والشركات ومعلومات عائلية.

وتوفر شركات الانترنت العملاقة خدمة " قوائم الاتصال" وهي خاصية تعمل عند إرسال رسالة الكترونية حيث تظهر مقترحات بأسماء عناوين أرسلت إليها رسائل في السابق.

وتأتي الوثيقة الجديدة ضمن سلسلة وثائق سنودن التي تكشف تجسس أجهزة الاستخبارات الأمريكية على مواطنين داخل البلاد وخارجها.

يذكر أن سنودن، البالغ من العمر 30 عاما، وجهت إليه تهمة التجسس من قبل السلطات الأمريكية.

ويقيم سنودن حاليا في روسيا، بعد أن منحته حكومة فلاديمير بوتين لجوءا مؤقتا لمدة سنة شريطة ألا يكشف أي معلومات أمريكية سرية.