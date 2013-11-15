اعتقال المئات ضمن شبكة استغلال جنسي للأطفال مقرها كندا

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أعلنت الشرطة في كندا اعتقال 348 شخصا في شتى أنحاء العالم متورطين في شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا خلال عملية أمنية استمرت ثلاث سنوات.

كما أكدت الشرطة أنها أنقذت نحو 400 طفل سقطوا ضحايا لتلك الشبكة.

وقالت الشرطة إن التحقيقات تركزت حول نشاط شركة مقرها تورنتو قامت بإنتاج مجموعة من الأفلام تضمنت مشاهد إباحية للأطفال وباعت تلك الأفلام في نحو 94 دولة.

وادعت الشركة أن إنتاجها كان لغرض فني وهو نشاط قانوني في كندا والولايات المتحدة.

ووفقا للسلطات، تم اعتقال 108 أشخاص في كندا و76 شخصا في الولايات المتحدة إضافة إلى 164 شخصا في دول أخرى.

وقالت جوانا بيفان ديجاردين المفتشة بشرطة تورنتو إن عدد الأشخاص المشتبه بهم في القضية وكانوا على اتصال بالأطفال أثار قلق المحققين.

وأضافت المفتشة ديجاردين أن من بين المشتبه بهم أطباء ومعلمون وقساوسة ومدربون.

وكانت الشرطة اعتقلت رئيس الشركة الكندية المشبوهة وتدعى " ازوف فيلم" منذ مايو / ايار 2011 في عملية سرية.

ويواجه رئيس الشركة بريان واي تهمة دفع أموال لأشخاص بغرض تصوير الأطفال إضافة إلى 11 تهمة أخرى.

وتمكن المحققون في وحدة الجرائم الجنسية في تورنتوفي تحديد هوية الزبائن الذين تعاملوا مع شركة " ازوف فيلم".

وشارك محققون من الولايات المتحدة في التحقيقات نظرا لأن عددا كبيرا من الأفلام أرسلت لعنوانين في في أمريكا.

وضمت قائمة الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة مشتبه بهم من اسبانيا واستراليا والمكسيك وجنوب افريقيا والنرويج واليونان وجمهورية ايرلندا.