Image caption طالبت المنظمة بأن يتمتع طومي بكافة حقوق المواطن الأمريكي

تقدمت منظمة أمريكية لحقوق الحيوان بطلب لمحكمة في مدينة نيويورك لاعتبار شامبانزي محتجز في ظروف غير ملائمة شخصا اعتباريا يتمتع بكافة حقوق المواطنة.

وطالبت منظمة "نَن هيومان رايتس" بمعاملة الشمبانزي تومي كمواطن يتمتع بالحق في "الحرية الجسدية" و"تقرير المصير".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ستيف وايس مؤسس المنظمة قوله "نحن نطالب بحصول الشمبانزي على حق تقرير المصير والاختيار فيما يتعلق بطريقة حياته".

واشارت المنظمة الى اعتزامها رفع دعاوى قضائية مماثلة عن ثلاثة قرود آخرين في محاولة لاطلاق سراح القردة الاربعة.

وتقول المنظمة إن القرد يعيش في مقطورة يقول صاحبها إنه انقذه من مكان سابق كان يساء معاملته فيه.

وأشارت إلى رغبتها في تغيير القوانين التي تعامل بها الحيوانات والكائنات التي ترى المنظمة أنها يمكن ان تتمتع بالاستقلال.

وقالت إنه قد ينتهي الأمر بها إلى رفع دعاوى قضائية بالنيابة عن الدلافين والحيتان والأفيال وبعض أنواع القردة.