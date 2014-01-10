دبلوماسية هندية اثارت ازمة مع واشنطن تغادر امريكا

Image caption نائبة القنصل الهندي العام في نيويورك دفياني خوبراجاده

قال مسؤولون إن دبلوماسية هندية اعتقلت الشهر الماضي في الولايات المتحدة وتسببت في خلاف دبلوماسي بين البلدين غادرت الى الهند.

وتم توجيه الامر لدفياني خوبراجاده بمغادرة الولايات المتحدة اثر توجيه الاتهام اليها رسميا في الولايات المتحدة ورفض الهند رفع الحصانة الدبلوماسية عنها.

تحليل: اندرو نورث - بي بي سي ، دلهي هل كان التهديد الهندي بإغلاق البار الملحق بالسفارة الأمريكية في نيودلهي هو السبب في حل الأزمة الديبلوماسية التى نشبت مؤخرا بين البلدين؟ أيا كان ما حدث فأن الولايات المتحدة هى التى تراجعت بعدما أوضحت الهند أنها لن تتراجع. وقال سيد اكبر الدين المتحدث باسم الخارجية الهندية "إنها كانت مسألة مبدأ كيف نحب أن يتم التعامل مع دبلوماسيينا في الخارج". وأكد أكبر أن تصرف الولايات المتحدة كان غير مبرر. وعلاوة على ذلك دفع قرب الانتخابات العامة في الهند الحكومة لتتخذ موقفا يرى من خلاله المواطنون أنها حاسمة بالاضافة إلى أن ديفياني خوباراغاد تنتمي إلى طائفة الداليت الهندية التى تعتبر بنكا كبيرا من المصوتين. وأكدت الهند بعد ذلك أنها تتطلع إلى المضي قدما في العلاقات الديبلوماسية مع واشنطن.

وتسببت القضية في غضب شديد في الهند حيث كانت الدبلوماسية دفياني خوبراجادة قد اعتقلت وتعرضت للتفتيش الجسدي في نيويورك بتهم تتعلق بتزوير تأشيرات والامتناع عن دفع مرتب خادمتها.

وتنفي الدبلوماسية الهندية الاتهامات الموجهة اليها.

وقال مسؤول امريكي كبير إن خوبراجادة غادرت مطار جيه اف كيه الدولي في نيويورك مساء الخميس متجهة الى الهند.

وقال سيد اكبر الدين المتحدث باسم الخارجية الهندية إن خوبراجادة، 39 عاما، غادرت الولايات المتحدة.

وقال المتحدث "عند مغادرتها الى الهند أكدت خوبراجادة براءتها من الاتهامات الموجة اليها".

وكانت الخادمة سانغيتا ريتشارد قد تقدمت بشكوى للسلطات الامريكية ضد دفياني خوبراجاده.

وطالبت الهند الولايات المتحدة بالاعتذار لما وصفته "بالاهانات" التي وجهت الى دفياني خوبراجاده.

وكانت دلهي قد اتخذت في الاسابيع الاخيرة سلسلة من الاجراءات ضد الولايات المتحدة ردا على اتهام دفياني خوبراجاده .

فقد ازيلت الحواجز الخرسانية التي كانت قد وضعت حول مقر السفارة لحمايتها من الهجمات المحتملة، كما رفض مسؤولون هنود استقبال وفد امريكي زائر.

كما قررت الهند اعادة النظر في الاوضاع الضريبية للمواطنين الامريكيين الذين يعملون في عدة مدارس في الهند.