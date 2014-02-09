بنغلاديش: صاحبا مصنع ملابس قتل فيه 112 عاملا يسلما نفسيهما للسلطات

مصدر الصورة AFP Image caption أسفر الحادث عن مقتل 112 شخصا

سلّم صاحبا مصنع "تزرين" للملابس في بنغلاديش - الذي قُتل فيه 112 عاملا قبل أكثر من عام في حادث حريق - نفسيهما للسلطات.

ومثل دلوار حسين وزوجته أمام المحكمة في العاصمة دكا، وهما الآن رهن الاحتجاز لاتهمهما بالقتل.

ويواجه الزوجان عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما.

وكانت السلطات في بنغلاديش قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول أوامر بإلقاء القبض عليهما.

وسلط حادث الحريق الضوء على أوضاع العمل في بنغلادش التي تعتمد كثيرا على قطاع الملابس.

وشهدت البلاد بعد أشهر قليلة حادث أسوأ، حيث انهار مجمع الملابس "رانا بلازا" في ضواحي دكا، في حادث أسفر عن مقتل 1135 شخصا.

"اختبار اعتيادي"

وأظهر تحقيق أنه عندما شبت النيران في مصنع "تزرين"، أخبر مديرون ورجال أمن العمال أن ما يحدث جزء من اختبار اعتيادي، ولذا لم يستطع الكثير من العمال الهروب من الحريق.

وقال المحققون إن المصنع المكون من تسعة طوابق لم يكن به أي مخرج للطورائ.

كما أن بعض العمال الذين حاولوا الخروج من المصنع وجدوا بعض بواباته مغلقة من الخارج.

ويقوم "تزرين" بتصنيع الملابس لعدد من متاجر التجزئة الكبرى من بينها سلسلة "وول مارت" الأمريكية.

يذكر أن هناك ما يربو على 4500 مصنع في بنغلاديش، يعمل فيها أكثر من مليوني شخص.