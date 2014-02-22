القاء القبض على "القصير"، كبير تجار المخدرات في المكسيك

مصدر الصورة BBC World Service Image caption اعتقل غوزمان في ولاية سينالوا

تمكنت السلطات المكسيكية من القاء القبض على واحد من اخطر تجار المخدرات في العالم، المكسيكي جواكين غوزمان الملقب "بالقصير."

وكان غوزمان يتزعم عصابة سينالوا التي تهرب كميات هائلة من المخدرات الى الولايات المتحدة.

وكان "القصير" هاربا من وجه العدالة منذ تمكنه من الهرب من السجن في سلة لغسيل الملابس عام 2001.

وتمكنت السلطات المكسيكية من القاء القبض عليه في ولاية سينالوا بالمكسيك في عملية مشتركة مع قوات مكافحة المخدرات الامريكية.

واثنى الرئيس المكسيكي على القوات التي شاركت في القاء القبض على "القصير" في منتجع مازاتلان الواقع في ولاية سينالوا شمال غربي المكسيك.

ونقل غوزمان الى العاصمة مكسيكو سيتي حيث استعرض امام وسائل الاعلام في قاعدة تابعة للبحرية المكسيكية نقل بعدها الى السجن بواسطة طائرة هليكوبتر بصحبة عدد من الجنود المدججين بالسلاح.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد عرضت مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي الى القاء القبض على غوزمان.

وكانت السلطات الامريكية قد وجهت تهمة الاتجار بالمخدرات رسمية الى غوزمان ويطالب المسؤولون الامريكيون بتسليمه اليهم.

يذكر ان عصابة سينالوا تسيطر على حصة الاسد من تجارة الكوكائين والماريوانا والميتانفيتامين المتوجهة الى الولايات المتحدة.