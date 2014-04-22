"عشيق للإيجار"...10 سلع غريبة على موقع تاوباو الصيني للتسوق

مصدر الصورة Getty Image caption يشترك في موقع تاوباو حوالي 500 مليون مشترك ويبلغ متوسط التعاملات 50 ألف سلعة كل دقيقة

يعد موقع تاوباو الصيني واحدا من أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في العالم، حيث يبلغ عدد المشتركين به 500 مليون مشترك يتعاملون في نحو 50 ألف سلعة كل دقيقة.

ويوجد على تاباو منصتين كبيرتين: "تي مول" التي تتيح لأصحاب العلامات التجارية البارزة البيع مباشرة إلى المستهلكين، و"تاوباو ماركت" التي تمكن الشركات الصغيرة والناشئة من إقامة متاجر لها.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ، سجل "تاوباو" مبيعات بقيمة مليار يوان خلال ست دقائق فقط في يوم التخفيضات الكبرى السنوي الذي ينظمه الموقع، في حين تجاوز حجم مبيعات الموقع في ذلك اليوم 35 مليار يوان (أي ما يعادل 5.6 مليار دولار).

ويعرض الموقع أكثر من 800 مليون سلعة، من بينها سلع غريبة وغير تقليدية تجدها على منصة "تاوباو ماركت":

1- طائرة بدون طيار

Image caption المعارضة السورية أسقطت طائرة بدون طيار تابعة للجيش السوري تباع على موقع التسوق الصيني

أعلن معارضون في سوريا عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش السوري، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وبمجرد نشر صور لتلك الطائرة على شبكة الانترنت تبين أنها منتج لشركة "دي جي آي" ومقرها مقاطعة شينشين جنوبي الصين، ويباع على موقع تاوباو.

وتحتوي الطائرة "دي جي آي فانتوم 2 كوادكوبتر" على كاميرا داخلية ويجري التحكم بها عن بعد.

ويبلغ سعرها على منصة "تي مول" بالموقع الصيني بقيمة 4999 يوان.

وأظهرت إحصاءات "تي مول" أن مبيعات الشركة المنتجة للطائرة، (دي جيه آي إنوفيشن)، سجلت 134 طائرة فانتوم 2، من بينها 80 طائرة فقط الشهر الماضي.

ومن الصعب الجزم بأن الدعاية التي أسهم بها الصراع السوري للطائرة يعتبر عاملا مساعدا وراء تحقيق تلك المبيعات.

2- عشيق للإيجار

يعد الاحتفال برأس السنة القمرية في الصين مناسبة تجتمع فيها العائلة الصينية، مثل احتفالات أعياد الميلاد في الغرب.

لكن بالنسبة للكثير من الرجال والنساء من غير المتزوجين، تمثل هذه التجمعات العائلية وقتا مرهقا للغاية لاسيما عندما يبدأ الأقارب في طرح أسئلة شخصية.

وقبل بداية العام الصيني الجديد تكون هناك قوائم مزدحمة من الرجال الذين يعرضون تقديم خدماتهم من أجل التظاهر بدور العشيق.

وتضمن عرض على موقع "تاوباو" قائمة بأسعار الرجال مقابل أداء هذه المهمة:

- 800 يوان في اليوم الواحد مقابل رحلات إلى مدن أخرى وزيارة العائلة.

- 150 يوان في الساعة مقابل التظاهر بدور العشيق أثناء التسوق.

- 50 يوان كل 20 دقيقة مقابل الاستماع لشكاوى أو سوء معاملة تعرض لها الطرف الأخر وتفريغ الطاقة السلبية لديه.

ومع انتهاء الاحتفالات، اختفت جميع هذه القوائم، ومن غير المعروف إذا كان أي من هؤلاء الرجال الذين عرضوا خدماتهم تلك على الموقع أثناء الأعياد قد تلقوا أي استجابة أو طلب من أحد.

3- عقارب حية

Image caption العقارب الحية تعد من السلع الرائجة على موقع تاوباو ويعرض 800 بائع أنواع مثل عقرب الإمبراطور الأفريقي

تعد العقارب الحية من السلع الرائجة على موقع تاوباو، إذ يوجد ما يربو على 800 بائع يعرضون مختلف الأنواع بدءا من عقارب الإمبراطور الأفريقية التي تباع كحيوان أليف، وصولا إلى العقارب الصينية ذات الذيل المدرع التي تقدم كطعام صحي.

ويصل سعر 12 عقربا إلى جنية استرليني واحد.

4- صابون لبن الأم

من المنتجات الغريبة التي تعرض للبيع على موقع "تاوباو" وأصبحت رائجة، صابون مصنوع من لبن الأمهات.

وقالت إحدى السيدات التي عرضت هذا النوع من الصابون للبيع على الموقع إنها تصنعه لأن طفلها الرضيع يرفض شرب اللبن.

ونشرت السيدة صورة لنفسها تحمل طفلها مع صور لقطع صغيرة من الصابون على شكل قلوب أو زهرات.

5- ماء النباتات

يشتهر وانغ شيافينغ، 32 عاما، من بين الآلاف المستهلكين على موقع تاوباو، بلقب "شقيق الأرض."

ويعرض وانغ أكثر من 20 نوعا من المنتجات في متجره الخاص على الموقع، من بينها بذور اللوتس والنقانق المصنوعة منزليا.

ومن المنتجات الرائجة أيضا مياه مستخرجة من الليف، إذ يعتقد الكثيرون أنها تساعد في تهدئة وتفتيح البشرة.

6- تمائم طاوية

تؤثر مبادئ الطاوية، وهي مجموعة مبادئ فلسفية وعقائدية ودينية مستمدة من الأفكار الصينية القديمة، بشدة على أسلوب حياة الصينيين.

Image caption تعرض الكثير من المتاجر على تاوباو طلاسم طاوية بداعي أنها تمنح قوة خاصة وتجلب الحظ السعيد

وتستغل الكثير من المتاجر على موقع تاوباو هذا الأمر في الترويج لتمائم "فو" الطاوية وعرضها للبيع على الموقع، بداعي أنها تمنح قوة خاصة وتجلب الحظ السعيد.

وتباع تلك التمائم بعد كتابة رموز طاوية على ورق خاص وأداء شعائر دينية عليها لتكتسب قوتها، وأشهر التمائم المباعة تلك التي تستخدم لتهدئة الأطفال من البكاء.

7- مارميت

كما يعرض موقع تاوباو عددا من الأطعمة والمنتجات الغذائية، لكن أشهرها (مارميت)، وهو نوع من الطعام المصنوع من مستخلصات الخميرة، ولا يتوافر في متاجر السوبر ماركت المحلية.

ويتيح الموقع نوعين من المارميت، الأول باللون الأصفر في عبوة يشبه تلك الموجودة في بريطانيا، أما النوع الثاني ذو العلامة الحمراء الخاصة بنيوزيلندا.

ويقدم البائعون منتجاتهم بعد تحضريها من عدة مصادر بريطانية وكندا وهونج كونج ونيوزيلندا.

8- شِعر للروح

Image caption متجر بيع الشعر على موقع تاوباو يعرض 45 قصيدة قصيرة لأربعة شعراء

يحظى متجر "حزن شاعر بخمسين سنتا" بشهرة كبيرة على موقع التسوق الصيني، وبضاعته عبارة عن أبيات من الشعر للبيع.

وتأسس المتجر في أغسطس / آب الماضي، ويعرض 45 قصيدة قصيرة لأربعة شعراء.

9- غداء "الرئيس"

اكتسبت وجبة كومبو "الرئيس" شهرة كبيرة في الصين، منذ أن تناول الرئيس تشي شين بينغ تلك الوجبة في مطعم للفطائر بالعاصمة بكين ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وأصبحت تلك الوجبة مثار اهتمام الصينيين، الذين يذهبون إلى هذا المطعم لتناولها، وتحظى بشهرة بين السائحين أيضا، ويمكن طلبها أيضا من أي مكان في الصين عبر موقع تاوباو.

10- بطاقات الألعاب

تعد الألعاب الإلكترونية صناعة رائجة في الصين، ووفقا للاحصاءات الرسمية فإن 190 مليون شخص مارسوا أنشطة الألعاب الإلكترونية في الصين عام 2012.

وتبلغ عائدات قطاع الألعاب الصيني حوالي 69 مليار يوان سنويا.

وموقع تاوباو منصة مهمة لهذا القطاع، حيث يمكن للمستخدمين شراء بطاقات الألعاب ، من مسئولي إدارة الألعاب، أو الدفع للاعبين آخرين وعقد صفقات في نفس اللعبة.