السماء تمطر سمكا في سريلانكا

مصدر الصورة BBC World Service Image caption وضع القرويون الاسماك في الماء ليتناولوها فيما بعد

تلقى سكان احدى القرى غربي سريلانكا مفاجأة مفرحة عندما امطرت السماء اسماكا صغيرة على قريتهم.

وسقطت الاسماك خلال عاصفة يعتقد انها رفعت تلك الاسماك من احد الانهار بفعل الرياح العاتية.

وقال سكان القرية الواقعة في منطقة تشيلاو إنهم سمعوا اصوات سقوط اجسام ثقيلة اثناء العاصفة وفوجئوا عندما رأوا كميات من الاسماك بلغ وزنها اكثر من خمسين كيلوغراما.

وليست هذه الحادثة الاولى من نوعها في سريلانكا، ففي عام 2012 امطرت السماء كميات من الروبيان جنوبي البلاد.

ويقول العلماء إن هذه الحالات تحدث عندما تقع الزوابع فوق المياه الضحلة فتقوم بسحب ما في هذه المياه من احياء صغيرة كالاسماك والثعابين وحتى الضفادع وقذفها في الجو.

وتقوم الرياح بنقل هذه الاسماك لمسافات بعيدة حتى بعد انتهاء الزوابع من عملها.

ويقول القرويون إن "المطر السمكي" وقع الاثنين الماضي.

وكانت بعض الاسماك - التي تراوح طولها بين 5 الى 8 سنتيمترات - حية عند سقوطها مما حدا بالقرويين الى وضعها في الماء ليتناولوها فيما بعد.

وتعتبر هذه الحالة الثالثة من نوعها في سريلانكا.