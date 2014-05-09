رجل تركي يطلب الزواج، مؤهلاته: قتل زوجة وعشيقة

مصدر الصورة xxx Image caption المرأة الثانية قتلها "بالصدفة"

اعترف رجل تركي ظهر في برنامج تلفزيوني للتعارف بين الجنسين خلال البرنامج أنه قتل زوجته وعشيقته.

وقال إنه قضى عقوبة السجن عن الجريمتين ثم أفرج عنه في عفو خاص، وأضاف أنه "رجل صريح يبحث عن زوجة".

وطلبت مقدمة البرنامج من الرجل الذي يدعى جاليك الانصراف، وتصدرت القصة العناوين الرئيسية في الصحف التركية.

وأوضح جاليك أن الغيرة كانت وراء قتله زوجته التي كانت ابنة عمه أيضا، أما عشيقته فقد قتلها مصادفة بضربة بلطة.

وتعهد الرجل بعد البرنامج أنه لن يقتل زوجته القادمة، وقال إن النساء اللواتي حاول الاقتراب منهن تركنه بعد أن اعترف بماضيه، رغم أنه "تغير" كما يقول.

وقالت صحيقة "حرية" إن رئيس هيئة رصد الإعلام التركية سيتقدم ببلاغ ضد البرنامج التلفزيوني، بسبب تقصيره في فحص الماضي الجنائي للرجل.