الآلاف يتظاهرون في مدريد مطالبين باستفتاء على مستقبل الملكية

مصدر الصورة AFP Image caption تدهورت شعبية العائلة الملكية في العامين الماضيين

خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة وسط العاصمة الاسبانية مدريد في مسيرات احتجاجية معارضة للأسرة المالكة.

وجاءت تلك المسيرات بعد أيام من إعلان الملك خوان كارلوس تنازله عن العرش لابنه الأمير فيليبي.

وطالب المتظاهرون الذين حملوا أعلام الجمهورية الاسبانية الثانية بألوانها الأحمر والذهبي والبنفسجي بإجراء استفتاء شعبي على مستقبل الملكية.

ويقول مراسلون إن هناك تراجعا كبيرا في شعبية الأسرة المالكة بعد سلسلة من الفضائح.

يذكر أن الحكومة الاسبانية وافقت على مشروع قرار يجيز للملك التنازل عن العرش لصالح الأمير فيليبي.

وكان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي أعلن قرار تخلي الملك خوان كارلوس عن العرش في الثاني من يونيو / حزيران الحالي.

وتولى كارلوس - البالغ من العمر 76 عاما - العرش في عام 1975، عقب وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو.

وكان ينظر إلى خوان كارلوس على أنه أحد أكثر ملوك العالم شعبية، لكن الكثير من الاسبان فقدوا الثقة فيه خلال العامين الأخيرين.

وقد شوهت سمعته بسبب تحقيقات أجريت مع ابنته وزوجها بشأن الفساد.

وقال راخوي إن الملك تنازل عن العرش لأسباب شخصية إذ تراجعت صحته، كما أجرى عمليات جراحية عدة في الفخذ خلال السنوات الأخيرة.