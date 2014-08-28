فحص الحمض النووي "يحسم" خلافا بشأن بقرة في الهند

مصدر الصورة Image caption بدأت المعركة القضائية بشأن البقرة قبل نحو عام.

حسم فحص الحمض النووي نزاعا قضائيا بشأن ملكية بقرة في جنوبي الهند استمر نحو عام.

ومن المنتظر أن تقضي المحكمة بأن البقرة من حق ساشيليكا، التي اتهمتها جارتها غيتا بسرقتها، بحسب ما أفاد به محامي ساشيليكا.

ويعتقد أن هذه أول مرة يستخدم فيها فحص الحمض النووي لحسم خلاف بشأن ملكية حيوان في الهند، حيث يقدس الهندوس البقر.

وبدأت المعركة القضائية بين المرأتين، وهما في ولاية كيرالا الجنوية، العام الماضي بعدما قالت غيتا إن إحدى بقراتها هي أم البقرة المتنازع عليها.

لكن فحص الحمض النووي الذي طلبته المحكمة لم يظهر تطابقا بين البقرتين، وهو ما يعني أن ساشيليكا ستحتفظ بالبقرة محل الخلاف.

وقال تشاندرا بابو، محامي ساشيليكا، لـ"بي بي سي": "النزاع المستمر منذ عام بشأن ملكية البقرة انتهى الآن، فقد ظهر تقرير فحص الحمض النووي في وقت سابق من الشهر الحالي. وستصدر المحكمة قرارا نهائيا يقضي بملكية ساشيليكا للبقرة."

ومثلت البقرة أمام هيئة المحكمة خلال نظرها في القضية، قبل أن يسمح لساشيليكا بإبقائها في حيازتها مقابل دفع تأمين قيمته 45 ألف روبية (745 دولار).