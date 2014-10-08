موت 17 من المدعوين لعرس غرقا في اندونيسيا

مصدر الصورة BBC World Service Image caption علقت فرق الانقاذ عمليات البحث

مات 17 شخصا غرقا على الاقل وما زال 24 آخرون في عداد المفقودين عندما غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه للذهاب الى عرس في جزيرة بالي الاندونيسية.

وقال مسؤولون اندونيسيون إن فرق الانقاذ التي هرعت الى مكان الحادث عثرت على ثمانية ناجين. وكان الحادث قد وقع بعدما ابلغ ربان الزورق عن تعرضه لخلل فني قبالة جزيرة جاوة الاندونيسية.

وقال مسؤول محلي إن ثلاثة اطفال كانوا ضمن القتلى.

وقد علقت فرق الانقاذ بحثها عن ناجين من الزورق الذي كان يقل 49 راكبا.

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو، الناطق باسم وكالة الكوارث الوطنية الاندونيسية، "جرى تعليق عمليات البحث مساء نظرا لارتفاع الامواج والظلام."

وتقول وكالة اسوشييتيد برس إن الزورق ابحر من جزيرة راس في اقليم جاوة الشرقي يوم الاثنين الماضي.