موت 17 من المدعوين لعرس غرقا في اندونيسيا
مات 17 شخصا غرقا على الاقل وما زال 24 آخرون في عداد المفقودين عندما غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه للذهاب الى عرس في جزيرة بالي الاندونيسية.
وقال مسؤولون اندونيسيون إن فرق الانقاذ التي هرعت الى مكان الحادث عثرت على ثمانية ناجين. وكان الحادث قد وقع بعدما ابلغ ربان الزورق عن تعرضه لخلل فني قبالة جزيرة جاوة الاندونيسية.
وقال مسؤول محلي إن ثلاثة اطفال كانوا ضمن القتلى.
وقد علقت فرق الانقاذ بحثها عن ناجين من الزورق الذي كان يقل 49 راكبا.
وقال سوتوبو بوروو نوغروهو، الناطق باسم وكالة الكوارث الوطنية الاندونيسية، "جرى تعليق عمليات البحث مساء نظرا لارتفاع الامواج والظلام."
وتقول وكالة اسوشييتيد برس إن الزورق ابحر من جزيرة راس في اقليم جاوة الشرقي يوم الاثنين الماضي.