جمعية سويسرية تطالب بجعل الكلاب والقطط حيوانات أليفة وليس أكل لحومها

مصدر الصورة Getty Image caption تقول الجمعية السويسرية للرفق بالحيوان إنه لا يوجد قانون يمنع أكل لحوم القطط والكلاب

قدمت جمعية سويسرية للرفق بالحيوان التماسا للحكومة الاتحادية يطالب بجعل الكلاب والقطط حيوانات أليفة وليس أكل لحومها لأن هناك تقليدا في بعض مناطق سويسرا يقوم على أكل لحوم القطط خلال العشاء وتحويل لحوم الكلاب إلى نقانق.

وقال تومي توميك رئيس جمعية الرفق بالحيوان المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوانات الأليفة، التي أطلقت حملة ناجحة السنة الماضية من أجل حظر الاتجار في جلود القطط، إن نسبة 3 في المئة من سكان سويسرا لا يزالون يأكلون لحوم القطط والكلاب وخصوصا في مناطق أبانزيل ولوسرن وجورا وبيرن (العاصمة).

وأضاف رئيس جمعية الرفق بالحيوان قائلا إنه "لا يمكن إبلاغ الشرطة بذلك لأنه لا يوجد قانون ضد ذلك".

وتستخدم لحوم الكلاب تقليديا في صنع النقانق و إعداد علاج دسم ضد مرض الروماتزم (آلام المفاصل) في حين تستخدم لحوم القطط في إعداد وجبات العشاء خلال أعياد الميلاد (الكريسماس).

وقدم الناشطون التماسا للحومة السويسرية وقعه 17900 شخص دعوا إلى حظر عادة استهلاك لحوم الحيوانات الأليفة.