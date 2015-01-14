العثور على عشرات الجثث في نهر الكنج بالهند

مصدر الصورة BBC World Service Image caption الكنج هو اكثر انهر الهند قداسة

عثر على عشرات الجثث وهي تطفو في نهر الكنج في ولاية اوتار براديش شمالي الهند مما حدا بالسلطات الى فتح تحقيق بالموضوع.

وافادت تقارير ان الجثث تعود لمتوفين دفنوا على ضفتي النهر او القوا فيه لأن اسرهم لم تكن لديهم الاموال الكافية لحرق جثثهم.

يذكر ان الكنج هو اكثر انهر الهند قداسة، ولكنه يعاني من التلوث بسبب رمي الفضلات الصناعية والمبيدات الحشرية ومياه الصرف الصحي فيه دون حسيب.

وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي قد وعد عقب فوزه بالانتخابات الاخيرة العام الماضي بتنظيف النهر.

وذكرت تقارير ان السلطات في منطقة اناو في اوتار براديش اخذت على حين غرة عندما اكتشفت عشرات الجثث وهي طافية قرب ضفتي النهر يوم الثلاثاء.

وقالت المسؤولة المحلية ساوميا اغاروال لقناة CNN-IBN الاخبارية إن "بين 35 و50 جثة" جرى انتشالها وان الترتيبات اللازمة تجرى "للتخلص منها."

وقالت المسؤولة "لا اعتقد ان بامكاننا حرق الجثث إذ ان حالتها متفسخة جدا."

وقالت إن مستوى الماء في النهر قد انخفض في المنطقة المذكورة "مما سمح للجثث بالظهور."

ويقول مناصرو البيئة إن مبادرة كلفتها عدة مليارات من الدولارات لتنظيف النهر قد فشلت، ويضيفون ان النهر يعيل اكثر من 400 مليون نسمة، واذا لم تتم السيطرة على التلوث سيعني ذلك نهاية التجمعات السكانية على ضفتيه.