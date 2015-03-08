بوكو حرام "تبايع" أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" خليفة

مصدر الصورة AFP Image caption بث عبر تويتر تسجيل صوتي يعتقد أنه لزعيم بوكو حرام أبوبكر شيكاو مبايعا زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية".

بايعت حركة بوكو حرام النيجيرية تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك بحسب بيان صوتي بُث عبر موقع الحركة على تويتر.

وجاء الإعلان، فيما يبدو، على لسان زعيم بوكو حرام أبوبكر شيكاو.

ولم يتسن التأكد من صحة المقطع الصوتي، الذي بُث السبت على حساب اعتادت حركة بوكو حرام على استخدامه.

وقال شيكاو في رسالته: "نعلن بيعتنا للخليفة"، وذلك في إشارة إلى زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي.

وأضاف: "سنسمع ونطيع في العسر واليسر."

وتأتي بيعة بوكو حرام لتنظيم "الدولة الإسلامية" بعد بيعات مماثلة أعلنتها مجموعات مسلحة في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبِل البغدادي بيعة تنظيم "أنصار بيت المقدس" في مصر، الذي غير اسمه إلى "ولاية سيناء"، وتنظيمات مسلحة أخرى في ليبيا والجزائر واليمن والسعودية.

كما أعلن مسلحون في أفغانستان وباكستان تأسيس ما أطلقوا عليه ولاية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في يناير/كانون الثاني.

وبدأت بوكو حرام عملياتها المسلحة عام 2009 بغية إقامة ما تقول إنه حكم إسلامي شمالي نيجيريا، وامتدت عملياتها بعد ذلك إلى دول مجاورة.

وكان يعتقد في السابق أن الحركة لها صلات بتنظيم "القاعدة".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

وهددت العمليات المسلحة لبوكو حرام وحدة الأراضي النيجيرية وتسببت في أزمة إنسانية.

ونفذت الحركة هجمات عدة أسفرت عن مقتل الآلاف.

ويوم السبت، وقعت خمسة تفجيرات بعضها نفذها انتحاريون في مدينة مايدوجوري، شمال شرقي نيجيريا، أودت بحياة 50 شخصا على الأقل.

واستهدفت التفجيرات سوقين مزدحمين بالرواد ومحطة حافلات في مايدوجوري.

وقال شهود عيان إن اثنين من التفجيرات نفذتهما انتحاريتان.

ولم تعلن بوكو حرام مسؤوليتها عن الهجمات، لكنها نفذتها من قبل هجمات انتحارية في مايدوجوري التي كانت أحد معاقلها.

نبذة عن حركة بوكو حرام