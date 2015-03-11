لوحات تشرشل تذهب للأمة بدلا من ضرائب مستحقة على الميراث

مصدر الصورة CHURCHILL HERITAGE LTD Image caption لوحة مشهد من كوخ استحمام في نادي ميامي لركوب الأمواج

حصلت بريطانيا على 37 لوحة رسمها رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل بدلا من ضرائب بأكثر من 9 ملايين جنيه استرليني، وذلك عقب وفاة ابنته.

وكانت ماري سوامس، التي توفت عن عمر يناهز 91 عاما، آخر الباقين على قيد الحياة من أبناء تشرشل الخمسة.

وخصصت جميع اللوحات، ما عدا اثنتين فقط، لمؤسسة التراث الوطني البريطاني، وستبقى في منزل عائلة تشرشل في منطقة كينت.

وبالنسبة للوحتين فستبقى إحداهما في البرلمان والأخرى في غرفة الحرب الخاصة بتشرشل.

وكانت سوامس قد أعربت عن رغبتها في أن تبقى لوحة "منظر الشاطئ بالقرب من مدينة كان"، المرسومة في عام 1935، بمجلس العموم.

كما أعربت في السابق عن رغبتها في أن تظل لوحة "مشهد من كوخ في نادي ميامي لركوب الأمواج"، المرسومة في عام 1946، في غرف الحرب بوسط لندن.

وقبلت السلطات البريطانية اللوحات بدلا من الضرائب المستحقة على الميراث.

Image caption سوامس مع والدها ونستون تشرشل عام 1964 قبل عام من وفاته

وأنتج تشرشل أكثر من 500 عمل فني، العديد منها في تشارتويل، وظل يمارس هوايته بشكل جيد حتى مرحلة الثمانينات من عمره.

وكتبت سوامس من قبل أن الرسم استهوى والدها عام 1915 عندما كان عمره 41 عاما، ولعب دورا هاما في حياته، وساعده في تجديد قوته الداخلية ومكنه من مواجهة العواصف، وتخطي التقلبات القاسية في حياته السياسية.

وأحيت بريطانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي ذكرى مرور خمسين عاما على وفاة الزعيم الذي قاد البلد في الحرب العالمية الثانية.

وبالإضافة إلى 37 عملا لتشرشل، ضمت المجموعة التي قبلتها الأمة لوحة للسير جون لافري، وكذلك كأس علي خان الذهبي الذي فاز به حصان تشرشل.