اغتيال محامي طبيب باكستاني ساعد أمريكا في تعقب بن لادن

مصدر الصورة EPA Image caption تخلى أفريدي عن القضية حفاظا على حياته

اغتال مسلحون المحامي السابق لطبيب باكستاني ساعد الولايات المتحدة في العثور على أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

وأطلق المسلحون النار على سيارة المحامي سميع الله أفريدي وهو في الطريق إلى منزله بمدينة بيشاور، شمال غربي باكستان. وقضى نحبه في وقت لاحق.

وكان أفريدي قد فر من باكستان في عام 2013 بعد تلقي تهديدات من مسلحين. وعقب عودته إلى بلده العام الماضي، قال لبي بي سي إنه توقف عن العمل في قضية الطبيب.

وأعلنت جماعتان منبثقتان عن حركة طالبان المسؤولية عن اغتيال المحامي.

ويسعى الطبيب شاكيل أفريدي للاستئناف ضد حكم بسجنه 33 عاما لإدانته بالتعاون مع جماعة "عسكر الإسلام" المسلحة في منطقة خيبر القبلية التي ينتمي إليها. ولا تجمع بين الطبيب والمحامي صلة قرابة.

مصدر الصورة Reuters Image caption تجمع أقارب أفريدي في المستشفى لاستلام جثمانه

ويرى منتقدون أن الحكم الصادر بسجن الطبيب كان عقابا له على التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) في محاولتها اقتفاء أثر بن لادن.

وقد ساعد الطبيب في تنظيم برنامج زائف للتطعيم، كان الهدف منه جمع عينات من الحمض النووي (دي إن ايه) من سكان المجمع السكني الذي يُعتقد أن بن لادن عُثر عليه فيه.

وأضرت القضية بالعلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان، إذ داهمت قوات أمريكية المجمع بدون الحصول على تصريح من إسلام آباد.

وثمة اعتقاد بأن المحامي سميع الله أفريدي عاد من الشرق الأوسط منذ عام، بعد أن ترك باكستان عدة أشهر.

وأعلن في وقت سابق أنه تلقى عددا من التهديدات بالقتل بسبب دفاعه عن الطبيب.

مصدر الصورة AFP Image caption يرى منتقدون أن الحكم على شاكيل أفريدي حركته دوافع سياسية

وقال في العام الماضي "قبلت القضية لأسباب إنسانية، لكن الآن يجب أن أحافظ على حياتي.. هذا أكثر أهمية."