تقرير دولي يطالب الأمم المتحدة بمراجعة تورط جنود حفظ السلام في جرائم جنسية

مصدر الصورة AFP Image caption اتهم 16 جنديا فرنسيا باغتصاب نساء وأطفال في أفريقيا الوسطى

طالب تقرير للأمم المتحدة حول أعمال قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية بأن يتم منع الدول التى يثبت قيام جنودها بالتحرش الجنسي بالأطفال من المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية.

واقترح التقرير أن يتم تحديد جنسية الجنود المتهمين بالتحرش الجنسي بالأطفال في تقرير سنوي ويتم منع دولهم من إرسال جنود للمشاركة في مهمات حفظ السلام التابعة للمنظمة.

وسلمت لجنة دولية التقرير لمكتب الأمين العام بان غي مون بعد فضيحة تورط 16 جنديا فرنسيا في جرائم تحرش جنسي بالأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وسربت أجزاء من التقرير لوسائل الإعلام قبل نشره رسميا.

القانون الدولي

ولايسمح القانون الدولي بمحاكمة جنود حفظ السلام خارج بلدانهم الأصلية لكن التقرير الأخير يطالب بمنح الدول فترة 6 أشهر فقط للانتهاء من التحقيقات مع جنودها المتهمين بارتكاب جرائم جنسية ضد الاطفال في الدول التى يخدمون فيها تحت مظلة الامم المتحدة.

وأكد جوزية راموس هورتا رئيس اللجنة التى أعدت التقرير والرئيس السابق لتيمور الشرقية أن الحصانة التى توفرها المنظمة للجنود المشاركين في قوات حفظ السلام لا تعني الانفلات.

وطالب التقرير أيضا بأن تشارك الدول الاعضاء في المنظمة في تغطية نفقات تنشئة الأطفال الذين يولدون نتيجة جرائم الاغتصاب التى يرتكبها جنود قوات حفظ السلام.

وبدأت أعمال اللجنة التى أعدت التقرير بمراجعة تصرفات ومهام قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية عبر العالم قبل فضيحة الجنود الفرنسيين في وسط أفريقيا والتى تفجرت قبل شهرين.

الجنس مقابل الطعام

مصدر الصورة AFP Image caption يشارم أكثر من 25 الف جندي في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف دول العالم

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن عمليات اغتصاب وتحرش جنسي بالأطفال ارتكبها جنود فرنسيين في معسكر للمشردين في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي بين شهري ديسمبر/كانون أول عام 2013 وينويو/حزيران عام 2014.

وأكدت دراسة مسحية للأمم المتحدة سربت الأسبوع الماضي أن مئات النسوة في هايتي وليبيريا قالوا إن جنود حفظ السلام ضغطوا عليهن لممارسة الجنس مقابل منحهن الطعام وكان ثلث العينة من الأطفال.

ولأمم المتحدة حاليا نحو 125 الف جندي يشاركون في قوات حفظ السلام الدولة في عدة دول حول العالم.