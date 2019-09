شوارع مدريد "ستخلو" من أسماء ديكتاتورية فرانكو

مصدر الصورة AFP Image caption انتهى حكم الجنرال فرانكو في اسبانيا في عام 1975

قال مجلس بلدية مدينة مدريد الذي يهيمن عليه اليساريون إنه يعتزم إزالة كل الأسماء التي ترتبط بمرحلة دكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو من شوارع المدينة وساحاتها.

وسبق أن أعيدت تسمية العديد من الشوارع بموجب قانون "الذاكرة التاريخية" الذي يقضي باستبدال رموز حكم الجنرال فرانكو الذي امتد للفترة من 1939 إلى 1975.

بيد أن نحو 167 شارعا ما زالت تحمل أسماء من بقايا تلك المرحلة.

وتنتمي مانويلا كارمينا عمدة مدينة مدريد إلى جناح اليسار الجديد في اسبانيا، وكانت محامية معارضة للجنرال فرانكو في السنوات الأخيرة من حكم الديكتاتورية.

وتولت كارينا منصبها بعد سنوات من حكم حزب الشعب الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

وكانت سلفها أنا بوتيلا، من بين 38 عمدة اتهمتهم المحامية في شؤون حقوق الإنسان بالتباطؤ في إزالة رموز حكم فرانكو.

مصدر الصورة Getty Image caption ما زال العديد من آثار ديكتاتورية فرانكو في البنايات التاريخية في مدريد، ومن بينها قوس النصر في أحد مداخل المدينة

وعلى الرغم من أن المتحدثة باسم مجلس المدينة اعترفت بأنه "ليست هناك خطة ملموسة" للبدء في تغيير اسماء الشوارع. لكنها قالت إن العملية ستتم بالتعاون مع محليات الأحياء وجماعات المجتمع المدني.

ومن الشوارع التي نوهت إليها الصحافة في هذا الصدد، الشارع الذي ينسب إلى الفرقة الزرقاء (the Fallen of the Blue Division) ، وهي فرقة من المتطوعين في الجيش الاسباني عملت مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وساحة أريبا اسبانيا، التي تشير إلى حزب الكتائب الاسباني الفاشي القديم.

وما زال العديد من آثار مرحلة ديكتاتورية فرانكو في البنايات التاريخية في مدريد، ومن بينها قوس النصر في أحد مداخل المدينة، وعدد من المباني الدفاعية في مناطق قصري إيل باردو وسانتا كروز.