"2000 مهاجر" حاولوا عبرو النفق من فرنسا إلى بريطانيا

Image caption شركة يوروتانل تطلب تعويضات من فرنسا وبريطانيا

قالت إدارة يوروتانل إن 2000 مهاجر حاولوا عبور النفق من فرنسا إلى بريطانيا.

وأضاف متحدث باسم الإدارة أن بعض المهاجرين أصيبوا بجروح في محاولة العبور، دون أن يقدم تفاصيل.

وتواجه شركة يوروتانل صعوبات مع المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى بريطانيا مختبئين في شاحنات نقل البضائع، في ظروف قاتلة أحيانا.

وتسببت محاولات الاقتحام في تأخير قطارات يوروتانل لمدة كبيرة.

فقد توقفت القطارات الثلاثاء نحو ساعة في الجانب البريطاني و30 دقيقة في الجانب الفرنسي من النفق، حسب وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم يوروتانل إن المهاجرين حاولوا دخول النفق "بين منتصف الليل والسادسة صباحا"، واصفا العملية بأنها "أكبر اقتحام في فترة شهر ونصف الأخيرة".

وأضاف أن "جميع أفراد الأمن التابعين للشركة وعددهم 200 تدخلوا لمعالجة الوضع إلى جانب الشرطة".

وقال المتحدث بأن "سياج الشركة تعرض لبعض التخريب، عندما حاول المهاجرون ركوب القطار، ولحسن الحظ لم تتعرض القطارات للتخريب، وللأسف أصيب بعض المهاجرين بجروح".

وقتل 8 مهاجرين هذا الصيف وهم يحاولون دخول بريطانيا عبر يوروتانل.

وتأخرت القطارات الاسبوع الماضي، بعدما عثر على جثة شخص يشتبه في أنه مهاجر فوق القطار في فولكستون جنوبي انجلترا.

وجاء في وكالة فرانس برس أن إحصاء المهاجرين في مدينة كالي الفرنسية في شهر يوليو/ تموز بين أن عددهم 3000 وهم من أثيوبيا وإريتريا والسودان وأفغانستان، ويتحينون الفرصة لدخول بريطانيا.

وتحادث وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، الثلاثاء في لندن مع وزير الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، بشأن المهاجرين.

وتطلب شركة يوروتانل تعويضات من الحكومتين الفرنسية والبريطانية عن الاضطرابات التي يتسبب فيها المهاجرون غير الشرعيين.