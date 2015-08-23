الشرطة الفرنسية تستجوب أيوب الخزاني المشتبه بهجومه على القطار

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تستجوب الشرطة الفرنسية أيوب الخزاني، وهو مغربي يبلغ من العمر 25 عاما، المشتبه فيه بمحاولة الهجوم على قطار تاليس السريع بين أمستردام وباريس يوم الجمعة.

وكان بعض ركاب القطار قد تمكنوا من السيطرة على المهاجم وأصيب بعضهم وركاب آخرون اثناء ذلك.

ويقال إن المشتبه به على علاقة بتنظيم اسلامي متشدد.

ويمكن أن يبقي رهن الاعتقال لأربعة أيام دون توجيه الاتهام اليه.

وتم تعزيز الاجراءات الأمنية على قطارات تاليس.

Image caption عززت فرنسا وبلجيكا الاجراءات الأمنية على قطارات تاليس

وتم الاتفاق بين بلجيكا وفرنسا على تنظيم دوريات مشتركة على متن القطارات التي تربط معظم المدن الرئيسية في هولندا مع بلجيكا وباريس.

كما سيتم تعزيز الاجراءات الأمنية في المحطات الدولية والقيام بتفتيش أشد للحقائب.

وكان المشتبه به قد استقل القطار في بروكسل. ويجري المحققون البلجيكيون تحقيقا منفصلا في الحادث.

وكانت السلطات الإسبانية قد ابلغت نظيرتها الفرنسية عن المتهم في فبراير/ شباط 2014.

وتفيد التقارير بأن المتهم عاش في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وأنه سافر إلى سوريا.

مصدر الصورة AFP Image caption رجال البحث الجنائي أثناء فحصهم لموقع الحادث

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف إن المشتبه به كان يحمل بندقية كلاشنكوف ومسدسا آليا وذخائر وسكينا.

وتم رفع درجة استعداد السلطات الأمنية الفرنسية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما وقعت مجموعة من الهجمات في باريس أدت إلى مقتل 17 شخصا.