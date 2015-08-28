إعتقال 4 أشخاص ضمن التحقيق في حادث العثور على 71 جثة في شاحنة في النمسا

مصدر الصورة AFP Image caption عثرت الشرطة النمساوية على الشاحنة قرب الحدود مع المجر

قالت الشرطة في المجر إنها اعتقلت 4 أشخاص على هامش التحقيقات التى تجريها بعد العثور على 71 جثة يُعتقد أنها لمهاجرين غير شرعيين في شاحنة مهجورة في طريق سريع الخميس داخل الحدود النمساوية وقرب الحدود مع المجر.

وأوضحت الشرطة المجرية أن 3 من المعتقلين بلغاريين يعتقد أنهم كانوا يقودون الشاحنة والرابع أفغاني وذلك بعدما قام رجالها باستجواب 20 شاهدا كما قامت بتفتيش بعض المنازل.

وعثرت الشرطة النمساوية على الشاحنة المجهزة للتبريد وحفظ المجمدات متروكة على جانب أحد الطرق السريعة وداخلها الجثث وقد بدأ بعضها بالتحلل.

وأوضحت الشرطة أن الجثث تعود إلى 59 رجلا و8 نساء و4 أطفال، ويُعتقد أنها ظلت هناك لمدة تتراوح ما بين يوم ونصف اليوم ويومين.

وتحمل الشاحنة العلامة التجارية لشركة هايزا السلوفاكية للدواجن لكن الشركة أكدت أنها لم تعد تتملك الشاحنة منذ فترة.

وأوضحت الشرطة النمساوية أن الشاحنة لا تحوي اي فتحات تهوية في الجوانب وهو ما سبب اختناق جميع من كانوا داخلها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مهاجرون سوريون

وقالت الشرطة إن الضحايا يبدو أنهم مهاجرون من سوريا، وقد ماتوا اختناقا داخل الشاحنة حيث اكد مدير الشرطة أنهم عثروا على وثائق سفر داخل الشاحنة توضح هويات الضحايا.

وعثرت الشرطة التي أرسلتها السلطات لفحص الشاحنة المهجورة في الطريق السريع A4 باتجاه فيينا على جثث متحللة الخميس صباحا.

مصدر الصورة Image caption سحبت الشرطة الشاحنة إلى مركز جمارك من أجل فحص الجثث

وقالت الشرطة إن المهاجرين غير الشرعيين ربما كانوا قد فارقوا الحياة عندما عبرت الشاحنة من الأراضي المجرية إلى النمسا.

وسحبت الشاحنة إلى مركز للجمارك حيث تتوافر خدمات التبريد في منطقة نيكلسدورف، وعكفت فرق الطب الشرعي طيلة الليل على فحص الجثث.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، جانوس لازار، الجمعة إن الشاحنة مسجلة في سلوفاكيا باسم شركة دواجن لكن الشركة تقول إن من اشتراها لم يغير اللوحة.

وقال مسؤول في الشرطة إن الشاحنة من النوع المزود بخدمات التبريد، ولهذا فهي ليست خيارا مفضلا لدى المهربين.

وتعتقد الشرطة أن الشاحنة انطلقت صباح الأربعاء من الجنوب الشرقي لبودابست.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الوصول إلى أوروبا بحثا عن مستوى حياة أفضل.

وعبر إلى أوروبا الشهر الماضي 107 ألف مهاجر، وهو رقم قياسي.

ودفع بعض المهاجرين مبالغ طائلة من المال لمهربين من أجل نقلهم عبر الحدود بطريقة غير شرعية.