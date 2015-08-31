قائد شرطة تايلاند يحتفظ لرجاله بمكافأة تعقب منفذي تفجير بانكوك
أعلن قائد الشرطة في تايلاند أنه سيمنح رجال الأمن المكافأة التي عرضتها السلطات للمساعدة في تعقب المتورطين في تفجير وقع بالقرب من ضريح ايراوان بالعاصمة بانكوك منذ أسبوعين وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
وقال قائد الشرطة سوميوت بامبونموانغ إن ضباط الشرطة يستحقون المكافأة، وقيمتها مليون بات تايلاندي (28 ألف دولار)، بعد نجاحهم في اعتقال مشتبه به وتحديد هوية آخرين دون مساعدة من عامة الشعب.
وكان الانفجار الذي وقع في 17 أغسطس / آب، والذي وصفته الحكومة بأنه أسوأ هجوم من نوعه في البلاد، قد أدى إلى مقتل 20 شخصا.
واعتقلت السلطات مشتبها به في تنفيذ الهجوم وأصدرت مذكرة توقيف ضد اثنين آخرين أحدهما امرأة تبلغ من العمر 26 عاما والآخر رجل أجنبي لم تكشف السلطات عن هويته.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الشخص الذي تحتجزه السلطات هو العقل المدبر للتفجير. ولا تعتقد الشرطة أن المشتبه به المحتجز لديها هو الشخص ذاته الذي التقطت كاميرات المراقبة صورا له في ضريح إيراوان قبل وقوع الانفجار.
وتقول الشرطة إن المشتبه به المحتجز لديها أجنبي يبلغ من العمر 28 عاما وعُثر في منزله على مواد لصنع قنابل.
وقال قائد الشرطة بامبونموانغ إن "رجال الشرطة يستحقون كل الإطراء" مضيفا أنهم "أجروا التحقيقات وعملهم أدى لاعتقال المشتبه به دون الحصول على أي معلومات أو مساعدة من العامة".
وأصدرت الشرطة مذكرتي توقيف ضد امرأة تايلاندية تدعى وانا سوانسان ورجل أجنبي لم تسمه.
وجاء إصدار مذكرتي التوقيف بعد أن عثرت السلطات على مواد لصنع قنابل في إحدى الشقق بالعاصمة بانكوك.
وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية أن الشرطة عثرت على المتفجرات بالشقة الثانية بمنطقة مين بوري في بانكوك بعد أن أدلى المشتبه به المحتجز لديها بمعلومات عن تلك الشقة.
وقالت الشرطة إنها عثرت في منزل المشتبه به على أجهزة تفجير، وحاملات كريات (رولمان بلي) وأنبوبة معدنية تعتقد الشرطة أنها كانت ستستخدم في حمل القنابل.