انفجار صهريج لنقل الوقود في جنوب السودان ومقتل العشرات

مصدر الصورة Reuters Image caption قتال لا يزال دائرا في جنوب السودان بين قوات الحكومة والمتمردين

قال مسؤولون في جنوب السودان إن 170 شخصاً على الأقل قتلوا في انفجار صهريج للوقود.

وكان الصهريج قد انحرف عن الطريق فى مدينة مريدى بجنوب السودان وانفجر أثناء قيام السكان بمحاولة شفط الوقود.

وأفادت التقارير بإصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً نتيجة الانفجار.

واكتظت المستشفيات المحلية بالإصابات، فيما طالب مسؤولون الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالمساعدة.

وكانت الشاحنة فى طريقها من العاصمة جوبا إلى مدينة مريدى ، وانفجرت على مسافة 250 كيلو متر من جوبا.

وقال تشارلز كيزاجنا وزير الدولة للمعلومات لوكالة رويترز إنه يخشى من حجم الإصابات، وإن الدولة لا تملك الإمكانيات الطبية التى تستخدم فى علاج مثل هذة الحالات الحرجة".

وكانت دولة جنوب السودان قد نالت استقلالها عام 2011، بعد اتفاقية للسلام مع السودان أنهت أطول حرب أهلية فى القارة الأفريقية.

يذكر أن القتال ما زال متواصلا في جنوب السودان بين قوات حكومة الرئيس سالفا كير ميارديت من جهة والقوات الموالية لنائبه السابق رياك ماشار من جانب آخر، وذلك رغم اتفاق السلام الذي وقعه الجانبان في الشهر الماضي.