بريطانيا تقرر نشر قوات اضافية في دول البلطيق

مصدر الصورة Crown Copyright Image caption ما برحت بريطانيا ترسل مقاتلات من طراز تايفون الى منطقة البلطيق منذ أيار / مايو 2014

أكدت وزارة الدفاع البريطانية الخميس إن نحو 100 عسكري سيرسلون الى أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، فيما سيرسل 25 آخرون لينظموا الى بعثة التدريب الناشطة في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون إن القوات التي ستنشر في منطقة البلطيق "ستردع" روسيا عن القيام "باعتداءات"، وتطمئن الدول الاوروبية الشرقية الاعضاء في حلف شمال الاطلسي.

وطالب الوزير فالون، الذي يحضر اجتماعا للأطلسي في بروكسل، روسيا باعتماد استراتيجية مغايرة في سوريا حيث تنفذ حملة جوية تستهدف المسلحين المناوئين لحكومة دمشق.

ومن المتوقع أن يحتل التدخل العسكري الروسي في سوريا موقعا متقدما على جدول اعمال اجتماع الحلف.

وكانت الدول الاعضاء في الحلف قد عبرت عن قلقها ازاء الدعم الذي تقدمه موسكو للانفصاليين في شرقي أوكرانيا والحملة الجوية الروسية في سوريا.

وكانت مقاتلات بريطانية في من طراز تايفون، التي ما لبثت تنشر في دول البلطيق سنويا منذ أيار / مايو 2014، قد استنفرت من استونيا لاعتراض وتعقب طائرتين عسكريتين روسيتين فوق بحر البلطيق.

من جانب آخر، أنتهى 19 فريقا بريطانيا من تدريب 1600 عنصرا تقريبا من العسكريين الأوكرانيين في 8 معسكرات تدريب هناك.