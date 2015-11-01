أفضل الصور الإخبارية خلال أسبوع

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الأمير البريطاني هاري يشاهد ميشيل أوباما، سيدة أمريكا الأولى، وهي تلتقط كرة سلة خلال مباراة لجنود مصابين في بورت بيلفوار، في ولاية فرجينيا. والتقى بعدها الأمير هاري، نجل ولي العهد، الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إطار الترويج لدورة ألعاب "إنفكتاس"، وهي حدث دولي للمجندين المصابين والمرضى