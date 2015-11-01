أفضل الصور الإخبارية خلال أسبوع

  • 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
مصدر الصورة Daniel Hayduk AFP
Image caption قوات مكافحة الشغب التانزانية تحرس الاحتفالات بإعلان فوز مرشح حزب الجبهة المدنية المتحدة للائتلاف المعارض في دائرة كينوندوني الانتخابية في دار السلام. وكانت الانتخابات العامة في تنزانيا الأكثر تنافسية منذ استقلال البلاد عام 1961.
مصدر الصورة Chad Hipolito The Canadian Press via AP
Image caption زورق لمراقبة الحيتان يغرق قبالة السواحل الكندية، ومصرع خمسة بريطانيين، وقالت الشركة المالكة إن الزورق لم يتمكن من إرسال رسالة استغاثة. ومازال سبب الحادث غير معلوم، لاسيما وأن أجواء البحر قيل إنها كانت هادئة وقت وقوع الحادث.
مصدر الصورة Francois Walschaerts AP
Image caption المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتحدث مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس سيبراس، قبل انعقاد اجتماع خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة تدفق المهاجرين عبر طريق منطقة غربي البلقان.
مصدر الصورة Yonhap AFP
Image caption كورية جنوبية تدعى بي بوك-سون (يسار داخل حافلة) تلوح لابنها الكوري الشمالي جانغ غون-موك بعد لقاء لم شمل استمر ثلاثة أيام. هناك الآف الأسر تفرق شملها نتيجة الحرب الكورية التي انتهت عام 1953
مصدر الصورة Kevin Lamarque Reuters
Image caption الأمير البريطاني هاري يشاهد ميشيل أوباما، سيدة أمريكا الأولى، وهي تلتقط كرة سلة خلال مباراة لجنود مصابين في بورت بيلفوار، في ولاية فرجينيا. والتقى بعدها الأمير هاري، نجل ولي العهد، الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إطار الترويج لدورة ألعاب "إنفكتاس"، وهي حدث دولي للمجندين المصابين والمرضى
مصدر الصورة Kamil Zihnioglu AP
Image caption دانيال كرايغ، الذي لعب دور جيمس بوند على مدى عقد من الزمن، يقف مع الجمهور خلال افتتاح فيلم جيمس بوند الجديد بعنوان "شبح في باريس" في فرنسا
مصدر الصورة Stefan Wermuth Reuters
Image caption بوريس جونسون، عمدة لندن، يتعثر أثناء لعبة شد الحبل مع أفراد في الجيش خلال افتتاح يوم لندن التذكاري خارج مبنى البلدية في لندن. ويعتبر اليوم التذكاري حدثا لجمع الأموال لصالح العاملين والمتقاعدين لأفراد الجيش وأسرهم
مصدر الصورة Ihor Babak Reuters
Image caption شرطيان يعتقلان شخصا متنكر في شخصية "تشوباكا"، إحدى شخصيات سلسلة حرب النجوم، بالقرب من مركز اقتراع في أوديسا بأوكرانيا. وقالت وسائل الإعلام إن الاعتقال جاء بسبب الترويج الانتخابي غير القانوني خلال الانتخابات.
مصدر الصورة Adrees Latif Reuters
Image caption لويس هاميلتون، متسابق سيارات مرسيدس، فاز بثالث سباقات "فورميولا وان" العالمي ليصبح ثاني متسابق سيارات بريطاني يفوز بها بعد سير جاكي ستيوارت. واحتفظ هاميلتون باللقب بفوزه في سباق الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة