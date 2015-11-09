في اندونيسيا، الاستعانة بالتماسيح لحراسة السجون

مصدر الصورة AFP Image caption تطبق في اندونيسيا بعض من اشد العقوبات على تجارة المخدرات في العالم

اقترح مدير وكالة مكافحة المخدرات في اندونيسيا بودي واسيسو تشييد سجن جديد في جزيرة نائية تحرسه التماسيح، وذلك لايواء تجار المخدرات المحكومين بالاعدام.

وقال واسيسو إن التماسيح تصلح لمهام الحراسة افضل من البشر لأنه لا يمكن رشوتها.

وقال إنه ينوي زيارة مناطق متعددة في ارخبيل اندونيسيا للبحث عن اكثر التماسيح وحشية.

مصدر الصورة AFP Image caption "لا يمكن رشوة التماسيح"

يذكر ان اندونيسيا تطيق بعضا من أشد العقوبات فيما يخص الاتجار بالمواد المخدرة، وكانت قد استأنفت تنفيذ احكام الاعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات عام 2013.

وقال واسيسو "سنستقدم أكبر من عدد من التماسيح، فلا يمكن رشوة التماسيح ولا يمكن اقناعها بالسماح للسجناء بالهرب."

ولكن الخطة ما زالت في مراحلها الأولية، إذ لم يتقرر موقع السجن الجديد أو موعد افتتاحه.