دلهي: تاج محل ليس معبدا هندوسيا

مصدر الصورة Getty Image caption أدرجت منظمة الثقافة والفنون التابعة للامم المتحدة (يونسكو) تاج محل في قائمة الارث الحضاري العالمي عام 1983

دحضت الحكومة الهندية ادعاءات سوقتها مجموعة من المحامين قالت فيها إن نصب تاج محل الشهير هو في الحقيقة من معابد الهندوس.

وقال وزير الثقافة الهندي ماهيش شارما إن الحكومة لم تعثر على أي دليل يثبت صحة ما ذهب اليه المحامون.

وكان المحامون تقدموا بلائحة الى القضاء في العام الماضي قالوا فيها إنه ينبغي تسليم النصب الى الهندوس.

يذكر ان تاج محل هو ضريح يعود تاريخه الى القرن السابع عشر شيده الامبراطور المغولي شاه جهان تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل، ويزوره نحو 12 الف زائر يوميا.

وكان ستة محامين من مدينة أغرا حيث يقع النصب قد قالوا في لائحتهم إن "ثمة أدلة" تثبت بأن النصب الشهير كان في الأصل معبدا للاله الهندوسي (شيفا).

وطالبوا المحكمة بالاعلان عن أن النصب هو معبد هندوسي.

ويعد تصميم تاج محل الفريد بقببه ومنائره الرخامية المرصعة بالاحجار والمزينة بالزخارف من اروع نماذج الفن المغولي في الهند.

وأدرجت منظمة الثقافة والفنون التابعة للامم المتحدة (يونسكو) تاج محل في قائمة الارث الحضاري العالمي عام 1983.