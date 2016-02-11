"عشرات القتلى" في أحداث شغب في سجن بالمكسيك

  • 11 فبراير/ شباط 2016
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أفادت الأنباء الواردة من المكسيك بأن العشرات قتلوا في أحداث شغب وحريق في سجن شمالي المكسيك.

وتفيد التقارير بأن بعض السجناء هربوا من سجن توبو تشيكو بالقرب من مدينة مونتيراي.

وقالت وسائل إعلام مكسيكية إنه يمكن رؤية الدخان يتصاعد من المبنى.

وتفيد التقارير أيضا أن أقارب السجناء الذين يشعرون بالقلق إزاء ما يجري في السجن يحتشدون في الشوارع القريبة من المبنى.

ولم يتسن الحصول على إحصاء دقيق بضحايا الحادث، حيث قالت بعض وسائل الإعلام إن عدد القتلى بلغ ثلاثين بينما ذكرت أخرى أن عدد القتلى 50 قتيلا.

وأضافت ميلينيو إن سجناء وحراسا في السجن من بين الضحايا.