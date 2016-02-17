النمسا تقرر عدم قبول أكثر من 80 طلبا للجوء في اليوم

مصدر الصورة epa Image caption مهاجرون عند الحدود النمساوية السلوفينية

أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية الاربعاء أن بلادها ستحدد عدد طلبات اللجوء التي تقبلها الى 80، وذلك لكبح تدفق المهاجرين عند حدودها الجنوبية.

ونقلت وكالة APA النمساوية للأنباء عن الوزيرة يوهانا ميكل لابتنر قولها إن الحكومة النمساوية قررت تقييد عدد المهاجرين الداخلين الى البلاد"سعيا للتوجه الى بلد ثالث" بـ 3200 يوميا.

وقالت الوزيرة "إن النمسا من الدول الاوروبية الاكثر تعرضا للضغوط التي تسببها الهجرة، وانها توشك الى الوصول الى نقطة الانهيار. وانه من المنطقي ان نسعى الى تأمين حدودنا عندما لا يلوح في الافق حل اوروبي لهذه المشكلة."

واضافت الوزيرة أن العمل بالاجراءات الجديدة سيبدأ يوم الجمعة المقبل.

وتأتي الخطوة النمساوية بعد يوم واحد من اعلان فيينا نيتها تشديد الاجراءات المتبعة عند حدودها الجنوبية مع ايطاليا وسلوفينيا والمجر من اجل كبح تدفق سيل اللاجئين المتحرك شمالا من خلال دول البلقان.

ويأتي تقييد عدد طلبات اللجوء مع ما اعلنته النمسا الشهر الماضي من انها لن تقبل اكثر من 37,500 طلب للجوء هذه السنة، وهو عدد يمثل انخفاضا من الـ 90 الفا الذين قبلت طلبات لجوئهم في عام 2015.

يذكر ان النمسا ذات الـ 9 ملايين نسمة تسلمت 11 الف طلب لجوء منذ بداية العام الحالي، اي بواقع 250 طلبا يوميا.

ولم تفصح الحكومة عن الاجراءات التي ستتخذها في حاول تجاوز عدد طلبات اللجوء الحد الذي قررته.

وكان المستشار النمساوي فيرنر فايمان قد قال في وقت سابق الاربعاء إنه يتوقع ان تحذو المانيا حذو بلاده في اتخاذ موقف متشدد ازاء عدد طالبي اللجوء.

وكان أكثر من مليون مهاجر ولاجئ قد وصلوا الى القارة الاوروبية في العام الماضي معظمهم من سوريا.