مقتل 53 شخصا على الأقل في حادث سير في غانا

تقول الشرطة في غانا إن حافلة اصطدمت بشاحنة شمالي البلاد، في حادث اسفر عن مقتل 53 شخصا على الأقل.

وقالت إن الحافلة اصطدمت بالشاحنة التي كانت محملة بالبندورة والتي كانت تسير في الاتجاه المعاكس قرب بلدة كينتامبو مساء الاربعاء.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن مدير الشرطة المحلية ماكسويل اتينجاني قوله إن العديد من ركاب الحافلة ماتوا في موقع الحادث.

واضاف أن الشرطة تحقق في ظروف الحادث الذي يعتقد انه الأسوأ من نوعه منذ سنوات.

وأورد موقع (جوي نيوز) الغاني الاخباري أن احد الركاب اخبر الشرطة بأن مكابح الحافلة كان فيها خلل.

ويعالج 23 مصابا على الاقل في مستشفى محلي.

وكانت الحافلة المكتظة بالركاب في طريقها شمالا من مدينة كوماسي، ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة أكرا.

وتقول التقارير إن فرق الطوارئ عملت لساعات في اخراج الناجين من حطام الحافلة.

وعبر الرئيس الغاني جون ماهاما عن تعازيه لأسر الضحايا.