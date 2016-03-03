الانتخابات الأمريكية: قادة كبار بالحزب الجمهوري يخشون من فوز دونالد ترامب بالترشح للرئاسة

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هاجم أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بعد حصوله على تأييد سبع ولايات للترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية النهائية.

وأعلن ترامب في وقت لاحق نفسه بأنه "موحّد" الجمهوريين، لكن واجه معارضة شديدة من سياسيين مخضرمين داخل الحزب.

وحذر السيناتور ليندزي غراهام، الأربعاء، من أن ترامب سيخسر انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

في غضون ذلك، قال جراح الأعصاب الشهير والمرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة، بن كارسن، إنه قد ينسحب من السباق على الفوز بترشح الحزب.

مصدر الصورة AP

وأضاف، في بيان الأربعاء، إنه لا يرى "طريقا واضحا" لترشحه في السباق الرئاسي، وأنه لن يحضر مناظرة المرشحين المقرر إجراؤها الخميس.

لكنه لم ينه سباقه الانتخابي تماما.

وقال المرشح الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية، ميت رومني، إنه سيلقي خطابا الخميس.

ويتوقع أن يهاجم رومني المرشح ترامب في خطابه.

ورومني من أشد المعارضين لترامب الذي وضعته آراؤه المتشددة، مثل موقفه بشأن الهجرة، في صراع مع مبادئ الحزب التقليدية.

وعززت انتصارات ترامب في ما يُعرف بـ "الثلاثاء الكبير" الذي شهد تصويت 11 ولاية، موقفه كأوفر المرشحين الجمهوريين حظا في المنافسة للوصول إلى البيت الأبيض أمام المرشح الديمقراطي.

وخرج السيناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، بثلاثة ولايات، ليصل إجمالي انتصاراته إلى أربعة، بينما فاز السيناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، بفوزه الأول في ولاية مينيسوتا في الانتخابات التمهديدية حتى الآن.

وهاجم عدد كبير من قادة الحزب الجمهوري، من بينهم رئيس مجلس الشيوخ، بول ريان، وسيناتور ولاية ساوث كاليفورنيا، غراهام، سياسات ترامب المثيرة للجدل ومواقفه في الآونة الأخيرة.

وكانت آخر مواقفه المثير للنقاش رفضه لأن ينأى بنفسه عن ديفيد ديوك، زعيم جماعة "كو كلوكس كلان" المؤمنة بتفوق الرجل الأبيض، الذي أيد ترامب رسميا.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن هناك مناسبات عديدة في السابق تبرأ فيها من ديوك.

مصدر الصورة AFP Image caption هيلاري كلينتون فازت هي الأخرى في سبع ولايات، الثلاثاء، لتعزز صدارتها في السباق الديمقراطي أمام خصمها بيرني ساندرز

وهاجم ريان رجل الأعمال ترامب بشدة، الثلاثاء، قائلا: "يتعين عليه رفض أي جماعة أو فكرة تقوم على التعصب. هذ الحزب لا يتغذى على محاباة الناس."

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل: "أعلنها صراحة، النواب الجمهوريون ينددون بديفيد ديوك وجماعة كو كلوكس كلان."

وقال السيناتور البارز، بيتر كينغ، ساخرا إنه سيعتزل السياسة إذا أصبح ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وأشار روبيو، في خطاب الثلاثاء، إلى أنه من غير المرجح أن تدعم إدارة الحزب نجم التليفزيون السابق (ترامب).

ويسعى بعض رعاة الحزب الجمهوري حاليا إلى جمع التبرعات لإطلاق حملات مناهضة لترامب، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وحذر غراهام من أن الجمهوريين "سيخسرون لصالح هيلاري كلينتون" إذا أصبح ترامب مرشحهم للانتخابات الرئاسة.

وأضاف: "ربما نجد أنفسنا في موقف يتعين علينا فيه الالتفاف حول تيد كروز كوسيلة وحيدة لإيقاف ترامب... ولست متأكدا من نجاحها."

وفازت كلينتون كذلك في سبع ولايات، الثلاثاء، لتعزز صدارتها في السباق الديمقراطي أمام خصمها بيرني ساندرز.