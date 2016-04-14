تقرير أمريكي رسمي يتهم شرطة شيكاغو بالعنصرية

مصدر الصورة AP Image caption ووصفت لوري لايتفوت، التي ترأست فريق العمل، التقرير بأنه "خطة للتغيير"

اتهم تقرير رسمي الشرطة في مدينة شيكاغو الأمريكية بالعنصرية.

وقال فريق العمل ُشكل في أعقاب غضب شعبي بسبب تكرار حوادث إطلاق النار من جانب الشرطة، إن بعض الضباط "لا يضعون في الاعتبار قدسية الحياة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي البشرة الداكنة".

وقال الفريق إن الشرطة مارست التمييز ضد السود وذوي الأصول اللاتينية عن طريق استخدام القوة المفرطة والالتزام بالصمت.

وأصدر الفريق تقريرا يطالب بأكثر من مئة تغيير جذري.

ووجد التقرير أن 74 في المئة من مئات الأشخاص الذي أطلق عليهم ضباط الرصاص في السنوات الأخيرة كانوا أمريكيين من أصول افريقية، على الرغم من أن السود لا يمثلون سوى 33 في المئة من سكان المدينة.

وقال ملخص التقرير، الذي صدر بتكليف من عمدة شيكاغو رام ايمانويل، إن هناك ما يبرر الخوف وانعدام الثقة في إنفاذ القانون بين الأقليات.

وتعهد رئيس الشرطة الجديد لمدينة شيكاغو، إيدي جونسون، وهو من أصل إفريقي، بالقضاء على العنصرية داخل الشرطة.

وقال للصحفيين بعد أداء القسم: "لدينا عنصرية في الولايات المتحدة، ولدينا عنصرية في شيكاغو، لذا فمن المنطقي أن يكون لدينا بعض العنصرية في شرطتنا. وهدفي هو القضاء على ذلك."

مصدر الصورة Getty Image caption تعهد رئيس الشرطة إدي جونسون بالقضاء على العنصرية في شيكاغو

ويعد قسم شرطة شيكاغو هو ثالث أكبر قسم في الولايات المتحدة.

ووصفت لوري لايتفوت، التي ترأست فريق العمل، التقرير بأنه "خطة للتغيير"، وحثت الشرطة والمسؤولين في المدينة على إقامة علاقة أفضل مع المواطنين.

وأضافت في مؤتمر صحفي "نحن على علم بحالة الألم والغضب والإحباط التي يشعر بها الناس في جميع أنحاء المدينة، وهو شيء يجب أن نتفهمه ونحترمه. ولا بد من معالجة هذا الأمر إذا كنا نريد التحرك للأمام".

ووصف فريق العمل المعني بمحاسبة الشرطة هيئة المراجعة المستقلة ، التي تحقق في سوء السلوك، بأنها "مصابة بكسر بالغ"، وأوصت باستبدالها بـ "هيئة تحقيق شرطية مدنية جديدة وشفافة تماما وخاضعة للمساءلة".

وقال ايمانويل: "ليس هناك شك في أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به"، مضيفا أن الناس يجب أن يكون لديها ثقة في الهيئة التي تحقق في سلوك الشرطة.

وقال إنه ينتظر تقرير فريق العمل ورؤية التقرير بالكامل قبل الحديث عن مزيد من التفاصيل.

وقال الناشط غريغ ليفينغستون إن التقرير "يزيد الوعي"، و"يسلط الضوء على مناطق الظلام".

مصدر الصورة AP Image caption أدى إطلاق ضابط أبيض النار على مراهق أسود يدعى لاكوان ماكدونالد إلى إثارة احتجاجات في شيكاغو

وأظهرت الأرقام الصادرة الشهر الماضي أن معدل جرائم القتل في شيكاغو ارتفع بنسبة 84 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت المدينة 575 حالة إطلاق نار و125 جريمة قتل حتى 20 مارس / آذار مقارنة بـ 290 حالة إطلاق نار و68 جريمة قتل في الفترة نفسها من عام 2015.

وتولى جونسون، الذي يتمتع بخبرة طويلة على مدى 27 عاما، منصب رئيس الشرطة في المدينة وسط غضب شعبي بسبب إطلاق ضابط أبيض النار على مراهق أسود يدعى لاكوان ماكدونالد.

وأثارت هذه الحادثة احتجاجات لعدة أيام، وهو ما دفع وزارة العدل الأمريكية إلى فتح تحقيق في حوادث إطلاق النار من قبل شرطة شيكاغو.