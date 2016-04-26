دقات "بيغ بن" تتوقف لأول مرة منذ 157عاما

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يتوقف قرع الأجراس في برج ساعة "بيغ بن" البريطانية الشهيرة خلال أعمال صيانة عاجلة تتكلف 29 مليون جنيه استرليني.

وقال البرلمان إنه لا يوجد أي خيار آخر سوى تعطيل دقات أجراس الساعة بعد دوام خدمة استمر 157 عاما دون عطل، لمنع تلف آلية الساعة.

كما ستجرى أعمال إصلاح لبرج إليزابيث، الذي يضم الساعة، خلال مشروع يستغرق ثلاث سنوات يبدأ العام المقبل.

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وقال متحدث لبي بي سي إن الساعة لن تتوقف عن عملها خلال السنوات الثلاث كلها.

وأضاف : "ستحتاج آلية الساعة إلى تعطيل لعدة أشهر لإجراء صيانة ضرورية".

وقال : "خلال هذه الفترة لن يسمع أي قرع للأجراس. وندرس أيضا مدى تأثير قرع الأجراس على عمل الساعة، وهو أمر لابد من أخذه في الاعتبار. وسوف تقرع الأجراس في الأحداث المهمة".

ويشير اسم "بيغ بن" في الأصل إلى جرس عملاق يزن 13.5 طن داخل البرج، لكن استخدام الاسم ظل شائعا وكناية عن البرج بأكمله.

وقد تؤدي عملية الصيانة إلى إزالة الطلاء الأسود والمذهب الموضوع في ثمانينيات القرن الماضي، من على الساعة، لإعادتها إلى هيئتها التي بدت عليها في العصر الفيكتوري، والتي يعتقد أنها كانت مطلية باللونين الأخضر والمذهب.

مصدر الصورة UK ParliamentJessica Taylor Image caption يشير اسم "بيغ بن" في الأصل إلى جرس عملاق يزن 13.5 طن داخل البرج.

وقال البرلمان إن أجزاء من الساعة الكبيرة أصبحت بالية وتحتاج إلى فحص عاجل وإصلاح، كما تتعرض الساعة لخطر التلف في حالة عدم التدخل السريع لمواجهة المشكلات.

كما توجد مخاوف بشأن دقة عمل بندول الساعة، والزنبرك الذي يحمل البندول في مكانه، إذ يلزم تغييره.

وقال ستيف جاك، المسؤول عن العناية بالساعة: "سيمكننا هذا المشروع من العناية اللازمة لأهم معلم من معالم بريطانيا".

ويتمتع برج إليزابيث، الذي يزوره سنويا 12 ألف زائر، بقوة من حيث بنايته، غير أن ثمة حاجة لإجراء بعض الأعمال لمعالجة شقوق في البناية التي تضررت من الماء، وكذا السقف الحديدي وبرج الأجراس والإطار الذي يحمل الأجراس.

كما يلزم تفكيك كامل وصيانة "آيرتون لايت" أي الإضاءة التي تعلو البرج وتسلط ضوءها على البرلمان.

بالاضافة إلى ذلك ستجرى أعمال تركيب مصعد في إحدى ممرات التهوية لتقليل الوقت المستغرق في حالة إجلاء أي شخص مصاب وتحسين طريقة دخول ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على صعود 334 درجة من السلم الحجري.

مصدر الصورة UK ParliamentJessica Taylor Image caption عملات قديمة موضوعة أعلى البندول تستخدم لضبط الوقت.

كما سيجري إنشاء حمام نظرا لعدم وجود مرحاض في الوقت الراهن أو أي وسيلة صرف مياه داخل البرج، وكذا استبدال الإنارة المستخدمة في أقراص الساعة وبرج الأجراس بإنارة جديدة من نوع "ليد" الموفرة للطاقة.

وخضعت الساعة والبرج لعملية صيانة قبل أكثر من 30 عاما.

ووصف توم بريك، نائب حزب الديمقراطيين الأحرار في البرلمان والمتحدث باسم لجنة مجلس العموم، برج إليزابيث، المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بأنه :"رمز التراث الديمقراطي البريطاني".

وأضاف: "علينا واجب يتمثل في حمايته (البرج) للأجيال القادمة، مثلما نشعر بالامتنان لأسلافنا وأعمال الصيانة التي أجروها للحفاظ عليه".

وقال : "على الرغم من الحاجة لإجراء هذه الأعمال في الأجل القصير، فإنها ستضمن مستقبلا طويلا لاستمرارية ساعة بيغ بن".

مصدر الصورة UK ParliamentJessica Taylor Image caption آلية الساعة في حاجة إلى صيانة عاجلة.

حقائق عن ساعة بيغ بن

- استغرقت أعمال بناء البرج 13 عاما حتى انتهت في عام 1856، وهو من تصميم المهندسين المعماريين تشارلز باري وأوغسطس ويلبي بوغين.

- استخدم في بناء البرج 2600 متر مكعب من الطوب و 580 مترا مكعبا من الحجارة، نقلت جميعا إلى ويستمنستر عن طريق النهر.

- أعيد تسمية البرج باسم برج إليزابيث عام 2012 بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث.

- بدأت الساعة، التي صممها إدموند بيكيت دينيسون، عملها في 31 مايو / أيار عام 1859.

- كما أصبح ميزان الساعة المزدوج المعتمد في عمله على الجاذبية تقليدا في ساعات كثيرة في شتى أرجاء العالم.

- تذاع دقات ساعة بيغ بن مباشرة على "راديو 4" لبي بي سي.