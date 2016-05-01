بنغلاديش: اعتقال ثلاثة بعد مقتل خياط هندوسي

مصدر الصورة AP Image caption الشرطة تتهم جماعات متشددة محلية بعمليات القتل الأخيرة

اعتقلت الشرطة في بنغلاديش ثلاثة اشخاص في قضية مقتل خياط هندوسي طعنا في مدينة تانغيل.

وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية عمليات قتل مشابهة في البلاد.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن مدير مدرسة دينية وشخصين آخرين يخضعان للتحقيق في قضية قتل نيخيل تشاندار طعنا أمام محله في تانغيل، شمال غربي العاصمة دكا.

وترجح الشرطة أن يكون جاوردير، البالغ من العمر، 50 عاما، قتل بسبب تصريحات أدلى بها مسيئة للرسول محمد، قبل عامين، بينما كانت كانمت بنغلاديش تشهد تصاعدا لعنف الإسلاميين المتشددين.

وأوضح نائب مدير شرطة تانغيل، أسلم خان، أن الثلاثة يخضعون للتحقيق، في مركز الشرطة، وبينهم مسؤول محلي لحزب جماعة الإسلام.

وقال خان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مدير المدرسة قدم شكوى ضد القتيل عام 2012، بسبب التصريحات المسيئة للرسول.

ويأتي مقتل الخياط الهندوسي بعدما قتل ناشطان مثليان طعنا الأسبوع الماضي، على يد أعضاء من تنظيم القاعدة في بنغلاديش، وقتل قبلها بأيام أستاذ جامعي ليبرالي.

ويشتبه أن إسلاميين متشددين قتلوا 30 شخصا من الأقليات الدينية، والمدونين العلمانيين وناشطين آخرين، فضلا عن أجانب ومثقفين في بنغلاديش في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجمات الأخيرة التي نفذها أشخاص غير معروفون يركبون دراجات نارية.

وجاء في وكالة أعماق التابعة التنظيم أن جاوردير "معروف بإساءته الرسول محمد".

ونفى وزير الداخلية، أسد الزمان خان، مزاعم التنظيم بمسؤولية على الهجمات، مؤكدا أنه لا وجود لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في بنغلاديش.

وتتهم السلطات المحلية والشرطة جماعات متشددة محلية بتنفيذ الهجمات.