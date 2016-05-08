نقل إمبراطور المخدرات"إل شابو" إلى سجن قرب الحدود الأمريكية

مصدر الصورة Reuters Image caption اعتقل إل شابو مجددا بعد 6 أشهر من هروبه من السجن

نقلت المكسيك جواكين غوزمان بارون المخدرات المدان إلى سجن قريب من الحدود الأمريكية.

وقال مسؤولون إن بارون المخدرات المشهور بـ "إل شابو" تم نقله إلى سجن قرب سويداد جواريز قبالة الحدود الأمريكية في تكساس كجزء من عملية نقل طبيعية للسجناء لأسباب أمنية.

وكان غوزمان، زعيم كارتل سينالوا لتجارة المخدرات، اعتقل مجددا في يناير/كانون ثاني الماضي بعد 6 أشهر من هروبه من السجن.

وغوزمان مطلوب في الولايات المتحدة لتهم تتعلق بتهريبه المخدرات إلى داخل البلاد.

وقال مسؤولون مكسيكيون لوكالة رويترز للأنباء إن نقل غوزمان لسويداد جواريز لا يعد تمهيدا لتسليمه للولايات المتحدة.

وقالت لجنة الأمن الوطني المكسيكية إن هذه الخطوة تتسق مع البروتوكولات الأمنية، إذ نقل أكثر من 7.400 سجين كجزء من الاستراتيجية الأمنية الجديدة.

وقالت السلطات إن نقل غوزمان إلى سجن جديد جاء "بسبب الأعمال التي تجري لتعزيز الأمن" في ألتيبلانو – سجنه القديم قرب مكسيكو سيتي.

ويرى المحللون أن نقل غوزمان يستهدف الحيلولة دون هروبه خلال تلك الأعمال.

مصدر الصورة Reuters Image caption وصل إل شابو إلى سجنه الجديد فجرا تحت حراسة مشددة

وتوجه 7 محاكم أمريكية على الأقل اتهامات لغوزمان الذي وصفته لجنة الجريمة في شيكاغو عام 2013 بأنه عدو الشعب رقم واحد.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن عملية تسليمه للولايات المتحدة قد تستغرق عاما على الأقل.

وفي مارس/آذار الماضي، طلب غوزمان تسليمه الى الولايات المتحدة بسرعة حتى يمكنه تلقي معاملة أفضل في السجن.

وقال محامي غوزمان إنه طلب منه التوقف عن محاولة منع تسليمه لأن حرس سجنه يمنعونه من النوم.

وقد أعيد اعتقال غوزمان في يناير/كانون الثاني الماضي وعاد إلى سجن ألتيبلانو شديد الحراسة قرب مكسيكو سيتي بعد هروب استمر 6 أشهر.

يذكر أنه قد هُرب في يوليو/تموز الماضي عبر نفق طوله 1500 متر امتد لأسفل زنزانته.

وكشف شريط فيديو مسرب من السجن كيف فشل الحرس في رصد هروبه لأكثر من 20 دقيقة رغم صوت القرع العالي الصادر من زنزانته.

وقد اعتقله مشاة البحرية المكسيكية في ولاية سينالوا غربي البلاد بعد هروبه من بيت آمن وسط عاصفة شديدة.

واعتقل أيضا مدير السجن وعدد من الحراس لعلاقتهم بهروبه.