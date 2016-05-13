مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيس الروسي والى يمينه وزير الدفاع سيرغيه شويغو والى يساره مدير جهاز الامن الاتحادي الكسندر بورتنيكوف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن بلاده ستتخذ الاجراءات الكفيلة "بوقف التهديد" الذي تشكله لها منظومة الدفاع الصاروخي الأطلسية في أوروبا، ولكنه اضاف أن موسكو لن تنجر الى سباق تسلح جديد.

وقال الرئيس بوتين لقادته العسكريين في حديث متلفز "الآن وقد دخلت هذه المنظومة الخدمة، سنجبر على اتخاذ اجراءات لايقاف التهديدات التي تشكلها لأمن روسيا."

وكانت هذه المنظومة التي يقول الأمريكيون إنها مصممة لحماية الدول الاعضاء في حلف الاطلسي من التهديدات التي تمثلها دول يصفونها "بالمارقة" قد دخلت مجال الخدمة في رومانيا يوم الخميس.

ويعكف الحلف علاوة على ذلك على توسيع المنظومة بحيث تشمل منشآت في بولندا في مشروع يبدأ العمل به اليوم الجمعة.

وقال الرئيس الروسي مشيرا الى تثبيت عناصر من المنظومة الدفاعية - التي تدعى منظومة "ايجيس" - على سفن حربية في البحر المتوسط، "كل هذه تمثل خطوات اضافية تهدف الى زعزعة استقرار المنظومة الامنية الدولية واطلاق سباق تسلح جديد."

واضاف الرئيس الروسي ان الولايات المتحدة انتهكت بذلك معاهدة الاسلحة النووية متوسطة المدى التي وقعها في عام 1987 كل من الرئيسين السوفييتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف والامريكي رونالد ريغان، وقال إن بامكان القواعد الامريكية في اوروبا اطلاق صواريخ هجومية متوسطة وقصيرة المدى.

وقال إن العمل جار على قدم وساق في بناء هذه القواعد وانه يتعذر على روسيا السيطرة على ذلك، "مما يشكل مصدر تهديد مضاعف لنا."

ولكن الرئيس بوتين اصر على ان روسيا ستسعى للمحافظة على توازن استراتيجي مع الدول الأطلسية، ولكن في ذات الوقت سترفض الانزلاق في سباق تسلح جديد.

وقال "لن نشارك في هذا السبق، بل سنمضي بطريقنا وسنتصرف بحذر."

ويقول مسؤولون اطلسيون إن موقع الاطلاق التابع لمنظومة الدفاع الصاروخي التي دخلت مجال الخدمة امس في ديفيسيلو في رومانيا ستساعد في حماية دول الحلف من التهديدات التي تشكلها الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي قد تطلقها دول شرق أوسطية على وجه الخصوص.

ولكن روسيا تنظر الى المنظومة على انها مصدر تهديد على حدودها المباشرة، رغم ما يقوله الامريكيون من انها ليست مصممة لتقويض الامن الروسي.

في غضون ذلك، يستضيف الرئيس الامريكي باراك اوباما في البيت الابيض زعماء خمس دول اوروبية شمالية، واستغل هذه المناسبة لمهاجمة روسيا.

واشاد اوباما بالتحالف والمشاركة بين الولايات المتحدة والدول الخمس الدنمارك وآيسلندا وفنلندا والسويد والنرويج.

وقال الرئيس الامريكي إن الدول الست (بما فيها الولايات المتحدة) متفقة على ضرورة تأسيس نظام اوروبي لا يعتمد على القوة المجردة.

وقال "نؤمن بأن لمواطنينا الحق في العيش بحرية وأمن في بلدان خالية من الارهاب، ونؤمن باوروبا لا تخضع دولها الصغيرة لابتزاز الدول الكبيرة."

واضاف الرئيس اوباما "اقرب شركاء امريكا حول العالم هي الدول الديمقراطية، ولا نحتاج الا ان نلقي نظرة الى دول اوروبا الشمالية لنر السبب، فنحن نشترك في المصالح والقيم ذاتها."