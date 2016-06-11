رئيسة وزراء بنغلاديش تتعهد بوضع نهاية للهجمات الدامية

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تعهدت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة بوضع نهاية لموجة عمليات القتل التي تستهدف الأقليات والعلمانيين في بلدها.

وقالت إن حكوماتها ستبذل كل ما تستطيع لوقف هذه الهجمات.

وجاءت تصريحاتها بعد يوم من بدء الشرطة حملة مركزة تستهدف إسلاميين، شملت إلقاء القبض على 1500 شخص خلال الأسبوع الحالي.

وتتهم المعارضة الحكومة باستخدام العملية لاستهداف المعارضة السياسية.

وقالت حسنية خلال اجتماع لحزب رابطة عوامي الحاكم: "ربما يستغرق الأمر بعض الوقت لكن بمشيئة الله سنستطيع السيطرة على الجناة".

وأضافت: "أين سيختبئ المجرمون؟ كل قاتل سيمثل للحساب".

ويقول فخر الإسلام المجير، رئيس الحزب الوطني البنغالي المعارض، إن الشرطة "ألقت القبض على مئات المعارضين خلال حملتها".

وأضاف: "تحت مسمى الحملة على المسلحين الإسلاميين، اعتقل الكثير من المواطنين والأبرياء".

وقتل قرابة 40 شخصا، من بينهم مدونون علمانيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق المثليون وأفراد من أقليات دينية، خلال هجمات على مدار الأعوام القليلة الماضية.