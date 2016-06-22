برشلونه: نيمار ليس للبيع

مصدر الصورة AP Image caption برشلونه لا يفكر ببيع نيمار

قال نادي برشلونه، بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، إنه لا يفكر ببيع نجمه البرازيلي نيمار وذلك ردا على الشائعات القائلة إن نادي باريس سان جرمان الذي يملكه القطريون عرض على اللاعب ضعف الاجر الذي يتقاضاه في النادي الكتلاني.

أعلنت ذلك نائبة رئيس النادي للشؤون المالية سوزانا مونخيه يوم الاربعاء.

وقالت مونخيه في مؤتمر صحفي عقدته في ملعب النو كامب في برشلونه "موضوع تجديد عقد نيمار مسألة رياضية بحتة، ولم نفكر في العواقب المفترضة المترتبة على خسارة نيمار. نحن لا نفكر بهذا الاحتمال اساسا."

يذكر ان عقد نيمار مع برشلونه ينتهي مفعوله في حزيران / يونيو 2018.

وكانت صحيفة (إل موندو ديبورتيفو) قالت الاربعاء إن باريس سان جرمان الفائز بالدوري الفرنسي عرض على نيمار اجرا يبلغ 30 مليون يورو في الموسم.

يذكر ان نيمار قضى سنته الثالثة في برشلونه الذي التحق به قادما من سانتوس البرازيلي، سجل خلالها 31 هدفا في 48 مباراة وساعد الكتالونيين على الفوز ببطولتي الدوري والكأس.

ولم يشارك نيمار البالغ من العمر 24 عاما في بطولة كوبا امريكا لكي يستريح بطلب من برشلونه.

ولكنه سيشارك في اولمبياد ريو دي جانيرو الذي ينطلق في آب / اغسطس بصفته واحدا من 3 لاعبين تزيد اعمارهم عن 23 عاما سيسمح لهم باللعب ضمن صفوف المنتخب البرازيلي دون الـ 23.