ترامب يستخدم "نجمة داود" في تغريدة هاجم فيها كلينتون

مصدر الصورة Twitter realDonaldTrump Image caption ترامب حذف التغريدة الأصلية ونشر هذه الرسالة.

أفادت تقارير أمريكية بأن موقع يميني متشدد نشر صورة تشبه نجمة داود استخدمها دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة، على موقع تويتر متهما منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بالفساد.

وتظهر الصورة النجمة تعلو صورة كلينتون مكتوب عليها :"المرشحة الأكثر فسادا على الإطلاق" وفي الخلفية كمية من الأوراق المالية من فئة 100 دولار.

وحذف ترامب الرسالة بعد ذلك.

وذكر تقرير لموقع "ميك" أن الصورة ظهرت في البداية على لوحة رسائل معروفة بأنها معادية للسامية.

وأثارت تغريدة ترامب، التي نشرها يوم السبت، ردود فعل شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن اتهامات له بمعاداة السامية.

وتعتبر نجمة داود من الرموز اليهودية، واستخدمها النازيون لتحديد اليهود، كما توضع على علم إسرائيل.

وحذف المليارادير ترامب الصورة واستبدلها بصورة أخرى مع وضع دائرة تغطي النجمة، على الرغم من استمرار رؤية أطراف النجمة الأصلية.

وقال تقرير موقع ميك أن صفحة المنتدى التي نشرت عليه الصورة الأصلية لم تعد موجودة.

وأضاف التقرير أن الرسالة ذات صلة بحساب على موقع تويتر نشر نفس الصورة. وقد ألغيت أيضا، لكن الموقع نشر صورة للتغريدة الأصلية.

ولم يعلق ترامب ولا حملته على القضية.

ودافع بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن التغريدة وقالوا إن النجمة السداسية هي رمز تستخدمه إدارة الشرطة الأمريكية وهو شكل متاح في العديد من برامج الكمبيوتر.

مصدر الصورة MIC Image caption أفاد تقرير بأن الصورة نشرت على أحد منتديات الإنترنت وعلى تويتر.

وعلى الرغم من ذلك أثارت التغريدة انتقادات واسعة النطاق.

وقال جوناثان غرينبلات، من رابطة مكافحة التشهير، إن ترامب "اعتاد منذ فترة، تصعيد موضوعات والحديث بشأنها ثم إغلاقها".

وغرد جوش شويرين، المتحدث باسم كلينتون، على حسابه قائلا : "لماذا نجمة داود؟"

وليست هذه المرة الأولى التي توجه فيها انتقادات لترامب بترويجه رسائل عنصرية ومعادية للسامية.

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات في وقت سابق من العام الجاري بسبب تصريحات تتعلق بالمسلمين والهجرة، لكنها انتقادات لم تتسبب في تراجعه بين جمهور أنصاره، حسبما قال محللون.